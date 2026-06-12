Arico culmina la renovación del emisario de Abades, un avance clave para el saneamiento y el entorno marino

El Ayuntamiento de Arico culmina la mejora del emisario municipal de Abades, una actuación que supone un paso decisivo para resolver uno de los principales problemas ambientales que afectaban a esta zona costera y reforzar las garantías de protección del medio marino.

La intervención pone al día una infraestructura esencial para la gestión de las aguas residuales, mejora su funcionamiento, capacidad de supervisión y condiciones de seguridad. Con ello, el consistorio avanza en el cumplimiento de los estándares ambientales exigidos y en la prevención de posibles impactos sobre el litoral.

La actuación adquiere especial relevancia en un enclave como Abades, donde la calidad ambiental del entorno marino constituye un elemento fundamental para la conservación de los ecosistemas y para el bienestar de vecinos y visitantes. La mejora del emisario permite reforzar el seguimiento técnico de la instalación y garantizar una gestión más eficaz de los vertidos autorizados, minimizando riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

La primera teniente de alcalde y responsable de Medio Ambiente, Olivia Delgado, destaca que las obras representan “un paso importante en la línea de trabajo que iniciamos desde el inicio del mandato, basada en la responsabilidad, los criterios técnicos y el compromiso con nuestro litoral”. Señala que el objetivo es consolidar una gestión ambiental rigurosa y transparente que aporte seguridad y confianza a la ciudadanía.

Por su parte, la tercera teniente de alcalde y responsable de Obras y Servicios, Ariam Álvarez, subraya que la puesta al día de infraestructuras estratégicas como el emisario de Abades “contribuye directamente a mejorar la calidad de los servicios públicos y a incrementar la capacidad de respuesta de la administración municipal”.

El alcalde de Arico, Andrés Martínez, enmarca esta actuación en un proceso más amplio de mejora y control del saneamiento municipal. “Abades y nuestro litoral merecen una gestión seria, constante y comprometida con el futuro». En esa línea, sostiene que con estos trabajos "damos un paso firme para proteger el mar, cumplir con rigor la normativa y avanzar hacia un municipio más sostenible”.