La Aemet prevé un sábado con sol y viento fuerte en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado una jornada estable en Tenerife, con cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la isla, temperaturas con pocos cambios y viento del norte entre flojo y moderado.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 19 grados de mínima y los 28 grados de máxima, según la previsión oficial.

Nubes en el norte y sol en el resto de Tenerife

El tiempo más nuboso se concentrará en el norte de Tenerife, especialmente por debajo de los 600 a 800 metros, donde se esperan cielos cubiertos durante las primeras horas del día.

A partir de la mañana, la nubosidad tenderá a abrirse y dará paso a amplios claros. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados, aunque no se descarta algún intervalo ocasional de nubes en el sur durante la madrugada.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior, especialmente en medianías.

Viento fuerte en las cumbres del Teide

Uno de los elementos más destacados de la previsión estará en las cumbres. El viento será flojo del oeste en general, pero en las altas cumbres de Tenerife soplará fuerte del suroeste, con probables rachas muy fuertes.

En el resto de la isla, el viento será entre flojo y moderado del norte, aunque se intensificará por la tarde en zonas bajas del extremo noroeste y, de forma local, en la fachada sur del área metropolitana.

Previsión en el resto de Canarias

En el conjunto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en zonas bajas del norte de las islas, donde habrá más nubosidad durante las primeras horas, con apertura de claros en las horas centrales.

Las temperaturas máximas tenderán a descender en zonas de interior, mientras que el viento soplará moderado del norte y se intensificará a partir de la tarde en zonas bajas expuestas.

En Gran Canaria, se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías y cumbres orientadas al sur. En Fuerteventura, no se descarta que se alcancen también los 30 grados de forma local en el sureste.

En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos en el litoral norte y oeste durante la madrugada y la noche, con predominio de cielos poco nubosos durante el día. En La Gomera, La Palma y El Hierro, la nubosidad se concentrará en el norte durante las primeras horas, con claros a lo largo de la jornada.

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Además de las rachas muy fuertes previstas en las altas cumbres de Tenerife, la Aemet no descarta viento intenso en zonas expuestas de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro.