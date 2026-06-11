Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora

Los agustinos de Tenerife, expectantes ante la llegada de León XIV: "Este papa está deslumbrando al mundo"

La única comunidad agustina de Canarias --orden a la que pertenece el papa León XIV-- conformada por cuatro religiosos y radicada en Puerto de la Cruz aguarda con expectación la visita de Robert Prevost a Tenerife prevista para el próximo viernes.

"Este papa está deslumbrando al mundo", apostilla a Europa Press su prior, Ángel Andrés Blanco, que rememora que coincidió con él en algunas actividades en Roma, Palencia y Valladolid y que en 2003 llegó a visitar la ciudad turística e hizo noche en una de las viviendas de la comunidad cuando ejercía el cargo de prior general de los agustinos a nivel mundial.

Ángel Andrés señala que ya estuvo en la recepción que dispensó a miembros de la orden en Madrid y no duda en tildar de "increíble" las jornadas que se celebraron en la capital.

"Era una experiencia que es para vivirla y es para decir yo estuve allí, una alegría, un ambiente, yo no me canso de repetirlo, a Madrid se le notaba el ambiente de fiesta de verdad", comenta, subrayando también que el Papa, aparte de recibir al grupo, después departió brevemente con cada uno de los miembros y les entregó algunos presentes --un rosario y una estampita--.

"Nos dedicó, no sé, 30, 35 segundos, es poco, pero eso es un mundo", agrega.

El prior recuerda a Robert Prevost como una persona "tratable, sencilla, serena, humilde", incluso "apagadita", y pone como ejemplo que en la recepción en la capital les dijo que dejaran de aplaudirle para aprovechar el tiempo. "Si queréis que os atienda un poco más tiempo, dejad de aplaudir, porque me han dado muy poco tiempo", apunta sonriente.