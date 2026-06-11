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Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora
Sigue minuto a minuto la llegada del pontífice a Tenerife, los horarios previstos, el recorrido oficial, la celebración de la misa y todas las novedades de una visita histórica a Canarias
Canarias vivirá unas jornadas históricas con la visita del Papa León XIV los próximos 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. El pontífice llega a la isla en medio de una gran expectación y con una agenda marcada por los actos oficiales, el recorrido previsto y la celebración de la misa, uno de los momentos más esperados por los fieles.
En este directo podrás seguir minuto a minuto toda la información sobre la visita del Papa León XIV a Tenerife: horarios, desplazamientos, cortes de tráfico, accesos, recomendaciones para los asistentes, imágenes del ambiente y última hora de un viaje que centra la atención de Canarias.
Clara Santamaría
La visita del papa León XIV llena casi al completo los hoteles de las zonas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria
Los establecimientos de Las Palmas agotan todas sus habitaciones en la primera noche del pontífice en las Islas, mientras los de Santa Cruz y La Laguna prevén una ocupación hotelera de un 80% de media.
Mikel Venys
Una cruz fabricada con madera de pateras presidirá el encuentro del papa León XIV con migrantes en Gran Canaria
El obrero Ángel Rodríguez creó la obra con restos de cayuco para una exposición en la Casa de la Iglesia. Años después, verá su obra convertida en todo un símbolo de solidaridad.
Clara Santamaría
Jaime Estévez (63 años, camarero de la Virgen de Candelaria): "La patrona de Canarias recibirá al papa León XIV con una vestimenta sencilla, pero elegante"
Este guimarero, que lleva casi cuatro décadas encargándose de preparar a la imagen, tendrá el privilegio de ser su guardián durante la visita del pontífice a Tenerife.
Haridian del Pino
Cómo conseguir la entrada para la misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife
La organización ya ha empezado a enviar los pases digitales con código QR para acceder a la Eucaristía del 12 de junio en el puerto capitalino, donde habrá 32.000 localidades disponibles.
Europa Press
Los agustinos de Tenerife, expectantes ante la llegada de León XIV: "Este papa está deslumbrando al mundo"
La única comunidad agustina de Canarias --orden a la que pertenece el papa León XIV-- conformada por cuatro religiosos y radicada en Puerto de la Cruz aguarda con expectación la visita de Robert Prevost a Tenerife prevista para el próximo viernes.
"Este papa está deslumbrando al mundo", apostilla a Europa Press su prior, Ángel Andrés Blanco, que rememora que coincidió con él en algunas actividades en Roma, Palencia y Valladolid y que en 2003 llegó a visitar la ciudad turística e hizo noche en una de las viviendas de la comunidad cuando ejercía el cargo de prior general de los agustinos a nivel mundial.
Ángel Andrés señala que ya estuvo en la recepción que dispensó a miembros de la orden en Madrid y no duda en tildar de "increíble" las jornadas que se celebraron en la capital.
"Era una experiencia que es para vivirla y es para decir yo estuve allí, una alegría, un ambiente, yo no me canso de repetirlo, a Madrid se le notaba el ambiente de fiesta de verdad", comenta, subrayando también que el Papa, aparte de recibir al grupo, después departió brevemente con cada uno de los miembros y les entregó algunos presentes --un rosario y una estampita--.
"Nos dedicó, no sé, 30, 35 segundos, es poco, pero eso es un mundo", agrega.
El prior recuerda a Robert Prevost como una persona "tratable, sencilla, serena, humilde", incluso "apagadita", y pone como ejemplo que en la recepción en la capital les dijo que dejaran de aplaudirle para aprovechar el tiempo. "Si queréis que os atienda un poco más tiempo, dejad de aplaudir, porque me han dado muy poco tiempo", apunta sonriente.
Consejos de la Guardia Civil ante la visita del papa a Canarias
Pau Lizana Manuel
León XIV llama a actuar contra la soledad no deseada ante las entidades de caridad cristiana
Frente a 92 organizaciones sociales de la Iglesia, el Papa ha vuelto a llamar a la unidad y a la igualdad entre hombres y mujeres desde el templo del Raval.
María Alfonso Rodríguez
Emoción de la comunidad peruana en Canarias ante la visita del papa: «Estás lejos de tu tierra y viene algo que suena a tu país. El corazón late de manera diferente»
La comunidad peruana del Archipiélago se prepara para recibir al pontífice, al que considera uno de los suyos tras casi cuatro décadas de labor pastoral en Perú. Fieles, asociaciones y devotos del Señor de los Milagros vivirán la cita como un reencuentro con una figura profundamente ligada a su país.
Europa Press
León XIV inicia este jueves el viaje a Canarias al que se comprometió Francisco sobre la realidad migratoria
La visita que el Papa León XIV iniciará este jueves, 11 de junio, supondrá la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó en varias ocasiones su deseo de viajar al archipiélago para conocer de primera mano la realidad migratoria que vive la ruta atlántica.
Francisco, que durante sus doce años de pontificado visitó 66 países de los cinco continentes, nunca llegó a viajar a España. Sin embargo, Canarias ocupó un lugar destacado entre los desplazamientos que deseaba realizar debido al impacto humanitario de los flujos migratorios que alcanzan las costas insulares.
Fue en septiembre de 2024, durante el vuelo de regreso a Roma tras una gira por el Sudeste Asiático y Oceanía, cuando el Pontífice confirmó públicamente que estaba valorando una visita a las islas.
"Pienso un poco en esto: ir a Canarias porque allí se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias", señaló entonces Francisco ante los periodistas.
El Día
Televisión Canaria presenta 'La llegada del papa', un documental sobre la ruta migratoria y la solidaridad en las Islas ante la visita de León XIV
La producción se estrena en el canal autonómico y estará disponible en la plataforma Canarias Play a partir de este miércoles 10 de junio a las 22:30 horas.
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