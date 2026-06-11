¿Vas a la misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife? ¡Ojo! Hay un límite de hora para entrar

Los asistentes a la misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife deberán estar dentro del recinto portuario antes de las 11.15 horas del viernes 12 de junio. La eucaristía, con la que el pontífice se despedirá de España, comenzará a las 12.15 horas en el puerto de la capital tinerfeña, pero la organización ha fijado una hora límite de acceso para poder completar los controles de seguridad.

La recomendación principal es no apurar los tiempos. Quienes tengan previsto acudir al acto deberán calcular, como mínimo, el doble del tiempo habitual para llegar hasta Santa Cruz de Tenerife, debido a los cortes de tráfico, los cambios en el transporte público y la previsión de una asistencia multitudinaria.

El acceso al recinto no será inmediato. Antes de entrar, los asistentes deberán pasar por controles previos, por lo que llegar a las inmediaciones del puerto a la hora de inicio de la misa no será suficiente para acceder.

A qué hora empieza la misa del papa en Santa Cruz

La misa del papa León XIV en el puerto de Santa Cruz de Tenerife comenzará a las 12.15 horas del viernes 12 de junio. Será el acto principal de la visita del pontífice a Tenerife y uno de los momentos centrales de su paso por Canarias.

La celebración tendrá lugar en el recinto portuario de la capital, donde se espera la presencia de miles de fieles. Por ese motivo, la organización ha establecido controles de acceso y recomienda acudir con antelación suficiente.

Por qué hay que entrar antes de las 11.15 horas

La hora límite se fija para garantizar que todos los asistentes puedan pasar los controles de seguridad y llegar a su zona asignada antes del comienzo de la celebración. La previsión de una gran concentración de personas obliga a ordenar los accesos y evitar aglomeraciones de última hora.

También se tendrá en cuenta la entrada con código QR y el DNI o documento identificativo, que se tendrán que presentar en los controles. La organización recomienda llevar la entrada descargada en el móvil y, si es posible, también impresa, para evitar problemas en caso de falta de batería o dificultades de conexión.

Cómo llegar al puerto de Santa Cruz de Tenerife

Las autoridades recomiendan desplazarse a Santa Cruz de Tenerife en transporte público debido a los cortes de tráfico previstos en carreteras como la TF-5, TF-2, TF-13 y TF-4. La jornada del viernes comenzará con restricciones en los accesos a la capital y por una elevada afluencia de personas hacia el entorno portuario.

Quienes quieran acceder a Santa Cruz en coche por el tramo de la refinería deberán hacerlo antes de las 03.00 horas de la madrugada. A partir de ese momento, solo podrán circular vehículos autorizados. Desde las 09.00 horas, el paso quedará limitado a coches con escolta.

La organización recomienda preparar los desplazamientos con antelación, revisar horarios y paradas disponibles y estar pendiente de posibles cambios durante la jornada. También conviene tener en cuenta que se inhabilitarán las paradas de taxi situadas en la zona del evento.

Desde qué hora funcionarán el tranvía y las guaguas

El servicio del tranvía comenzará a las 06.00 horas con tranvías dobles y frecuencias de 10 minutos. No obstante, la Línea 1 funcionará inicialmente solo entre La Trinidad y Teatro Guimerá hasta las 10.30 horas. A partir de esa hora, el recorrido se reducirá y llegará únicamente hasta La Paz.

La previsión es que la Línea 1 recupere su recorrido habitual a partir de las 15.00 horas, aunque la recuperación del servicio podrá realizarse de forma progresiva. La Línea 2, por su parte, no sufrirá modificaciones.

En cuanto a las guaguas, TITSA habilitará hasta 12.000 plazas y reforzará varias líneas para facilitar los desplazamientos hacia Santa Cruz.

Desde el norte se reforzarán las líneas 100, 102 y 108; desde el sur, las líneas 110, 112 y 114; y desde la zona metropolitana, las líneas 014, 015, 020, 050, 122, 128/120 y 232. Además, solo para esa jornada se habilitará un precio especial de un euro por trayecto.

¿Podrán sentarse las personas mayores?

Sí. La celebración está organizada para que los fieles puedan seguir la Santa Misa sentados. Además, habrá un amplio equipo de voluntarios dispuesto a ayudar a los asistentes dentro del recinto, orientar a los peregrinos y resolver dudas durante la celebración.

La recomendación es acudir con margen, seguir las indicaciones de la organización y solicitar ayuda a los voluntarios si se necesita asistencia, especialmente en el caso de personas mayores, grupos numerosos o asistentes con dificultades de movilidad.

Qué llevar a la misa del papa León XIV

La organización aconseja llevar agua, ropa y calzado cómodo, protector solar, gorra o sombrero, pañuelos o toallitas, documento de identidad, medicación personal y algo ligero para comer.

También será imprescindible llevar la entrada con código QR y el DNI o documento identificativo, ya que hay que presentarlos en los controles de acceso.

No se permitirá acceder con objetos voluminosos que puedan generar problemas en los controles de seguridad. Por ello, se recomienda evitar mochilas grandes, bultos innecesarios y cualquier elemento que pueda retrasar la entrada al recinto portuario.