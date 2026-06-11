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Tenerife Music Festival: guía completa con los horarios de las actuaciones para no perderte a tu artista favorito

La cita del sábado continúa en pie y ya se conoce el horario de los conciertos

Cartel de Camilo.

Cartel de Camilo. / E. D.

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Y. R.

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Santa Cruz de Tenerife

Tras el batacazo de este miércoles en el que se conocía la noticia de la suspensión de los conciertos del viernes del Tenerife Music Festival por la visita a la isla del papa León XIV, la organización ha seguido adelante publicando una de las noticias más esperadas por los asistentes: los horarios de las actuaciones del sábado 13, que sí se mantiene en pie.

Para este día está previsto que actúen Iván Ferreiro, Pablo Alborán, Camilo y Ana Mena como cabezas de cartel, en una jornada en la que también se podrá disfrutar de la música de Tay de León y dj Sammyto.

Horarios

El orden de actuación para este sábado será:

  • 18:00 horas. Tay de León
  • 18:45 horas. Dj Sammyto
  • 19:45 horas. Iván Ferreiro
  • 20:45 horas. Tay de León
  • 21:15 horas. Pablo Alborán
  • 22:15 horas. Dj Sammyto
  • 22:45 horas. Camilo
  • 00:00 horas. Dj Sammyto
  • 00:30 horas. Ana Mena

Entradas del viernes

Por su parte, la jornada del viernes, en la que estaba previsto que actuasen Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato fue suspendida este miércoles por la activación de la alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por eventos multitudinarios, debido a la visita del papa a la isla.

En este caso, quienes tuviesen una entrada adquirida para ese día cuentan con varias opciones:

Noticias relacionadas y más

  • Si desean acudir el sábado, podrán hacerlo con el mismo ticket.
  • Si tienen el abono de dos días, podrán acudir solo el sábado con un acompañante, por lo que el abono se dará por consumido.
  • Para el resto, en los próximos días se comunicará el procedimiento para la devolución completa de la jornada del viernes, o devolución parcial de los abonos que solo hayan sido utilizados el sábado.

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