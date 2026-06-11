Tenerife Music Festival: guía completa con los horarios de las actuaciones para no perderte a tu artista favorito

Tras el batacazo de este miércoles en el que se conocía la noticia de la suspensión de los conciertos del viernes del Tenerife Music Festival por la visita a la isla del papa León XIV, la organización ha seguido adelante publicando una de las noticias más esperadas por los asistentes: los horarios de las actuaciones del sábado 13, que sí se mantiene en pie.

Para este día está previsto que actúen Iván Ferreiro, Pablo Alborán, Camilo y Ana Mena como cabezas de cartel, en una jornada en la que también se podrá disfrutar de la música de Tay de León y dj Sammyto.

Horarios

El orden de actuación para este sábado será:

18:00 horas. Tay de León

18:45 horas. Dj Sammyto

19:45 horas. Iván Ferreiro

20:45 horas. Tay de León

21:15 horas. Pablo Alborán

22:15 horas. Dj Sammyto

22:45 horas. Camilo

00:00 horas. Dj Sammyto

00:30 horas. Ana Mena

Entradas del viernes

Por su parte, la jornada del viernes, en la que estaba previsto que actuasen Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato fue suspendida este miércoles por la activación de la alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por eventos multitudinarios, debido a la visita del papa a la isla.

En este caso, quienes tuviesen una entrada adquirida para ese día cuentan con varias opciones: