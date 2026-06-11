Estas son las guaguas afectadas en Tenerife por la visita del papa León XIV: líneas, desvíos y horarios

La visita del papa León XIV a Tenerife este viernes, 12 de junio, provocará importantes afecciones en el servicio de guaguas por los cortes previstos en la autopista TF-5, la Vía de Ronda TF-13, la zona metropolitana y los cascos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. La compañía Titsa ha preparado un dispositivo especial con refuerzos, desvíos, reubicación de dársenas, una tarifa específica y cambios en numerosas líneas urbanas e interurbanas.

La empresa recomienda a los usuarios que tengan previsto desplazarse a Santa Cruz ese día que programen su viaje con antelación y traten de estar en la capital antes de las 9:00 horas, debido a las restricciones de tráfico previstas durante la mañana. En el caso de los viajeros que se desplacen desde el norte de la isla en dirección a Santa Cruz, la recomendación es subirse a la guagua antes de las 7:30 horas.

Refuerzos en líneas metropolitanas, del norte y del sur

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos antes y después de los cierres de la TF-5, Titsa reforzará varias líneas en función de la demanda. En el área metropolitana se prevé reforzar las líneas:

014 , que conecta La Laguna con Santa Cruz por La Cuesta.

, que conecta La Laguna con Santa Cruz por La Cuesta. 015 , entre La Laguna y Santa Cruz de forma directa.

, entre La Laguna y Santa Cruz de forma directa. 020 , entre el Aeropuerto Tenerife Norte y Santa Cruz.

, entre el Aeropuerto Tenerife Norte y Santa Cruz. 050 , entre Punta del Hidalgo y La Laguna.

, entre Punta del Hidalgo y La Laguna. 122 , entre Santa Cruz, Caletillas y Candelaria.

, entre Santa Cruz, Caletillas y Candelaria. 128/120 , entre Santa Cruz, Candelaria y el Puertito de Güímar.

, entre Santa Cruz, Candelaria y el Puertito de Güímar. 232, entre La Gallega y el Intercambiador de Santa Cruz.

En el norte de la isla, los refuerzos afectarán a las líneas

100 , entre Puerto de la Cruz y Santa Cruz directa.

, entre Puerto de la Cruz y Santa Cruz directa. 102 , entre Puerto de la Cruz y Santa Cruz por Las Arenas.

, entre Puerto de la Cruz y Santa Cruz por Las Arenas. 108, entre Icod de los Vinos y Santa Cruz.

En el sur, se reforzarán las líneas:

110 , entre Costa Adeje y Santa Cruz.

, entre Costa Adeje y Santa Cruz. 112 , entre Los Cristianos y Santa Cruz.

, entre Los Cristianos y Santa Cruz. 114, entre San Isidro y Santa Cruz.

Tarifa especial de un euro por la visita del Papa

Durante toda la jornada del 12 de junio, Titsa activará una tarifa especial de un euro por viaje para las personas que indiquen que se desplazan con destino o regreso de la visita del Papa.

Esta tarifa estará dirigida a usuarios que no dispongan de tarjeta de transporte Ten+ ni de bono residente. El pago podrá realizarse con tarjeta bancaria o en efectivo. Para acogerse a esta tarifa, la persona usuaria deberá avisar al conductor o conductora antes de abonar el viaje e indicar la expresión 'Visita Papa', señalando que se desplaza al acto o que regresa del mismo.

Cambios en las dársenas del Intercambiador de Santa Cruz

Entre las 6:00 y las 17:00 horas, varias líneas modificarán su ubicación habitual en el Intercambiador de Santa Cruz para facilitar las entradas y salidas de los vehículos.

La línea lanzadera saldrá de las dársenas 10 y 11 de la primera planta del Intercambiador. La línea 912 saldrá desde la dársena 12, también en la primera planta.

Además, las líneas 014, 015, 020, 108, 110 y 112 saldrán desde el exterior del Intercambiador durante esa franja horaria, conforme a la reorganización prevista por la compañía.

Las líneas 014, 015, 020, 108, 110, 112 saldrán desde el exterior del Intercambiador / Titsa

El parking del Intercambiador permanecerá abierto

El aparcamiento del Intercambiador de Santa Cruz permanecerá abierto durante toda la jornada. No obstante, la entrada situada en la avenida Víctor Zurita estará cerrada, por lo que los usuarios deberán utilizar otros accesos disponibles.

Afecciones en las líneas interurbanas del norte

Los cortes de la TF-5 afectarán especialmente a las conexiones entre el norte de Tenerife y Santa Cruz. Según la planificación comunicada por Titsa, la autopista estará cerrada por la mañana en sentido Santa Cruz entre las 9:00 y las 11:00 horas, y al mediodía en sentido norte entre las 13:00 y las 14:30 horas.

Por este motivo, las líneas que conectan el norte de la isla con Santa Cruz suspenderán algunas salidas durante esas franjas:

En sentido Santa Cruz, si el viaje parte desde Icod de los Vinos, la última salida hacia la capital será a las 7:40 horas. El servicio se retomará con normalidad en sentido Santa Cruz a partir de las 11:00 horas, por lo que los usuarios deberán consultar su horario habitual para comprobar la siguiente salida disponible desde ese momento.

Si viajas desde el norte en dirección Santa Cruz, se recomienda subir a la guagua antes de las 7:30 horas / Titsa

En el caso de quienes viajen desde Puerto de la Cruz, la última salida hacia Santa Cruz será a las 8:00 horas. Las líneas recuperarán el servicio con normalidad en sentido Santa Cruz a partir de las 11:15 horas, también de acuerdo con los horarios habituales.

La línea 030 adelantará su salida de las 8:00 horas a las 7:55 horas. Además, se suspenderán los viajes de las 8:30 y 9:30 horas desde Puerto de la Cruz, así como los regresos de las 9:30 y 10:15 horas desde el Aeropuerto Tenerife Norte.

La línea 343 adelantará el viaje previsto para las 10:15 horas a las 8:00 horas, con el objetivo de evitar los cortes de la TF-5.

La línea 105 permanecerá suspendida entre las 8:00 y las 13:00 horas debido al cierre de la Vía de Ronda TF-13.

Suspensión de salidas hacia el norte al mediodía

En sentido norte, todas las salidas desde Santa Cruz quedarán suspendidas entre las 13:15 y las 14:15 horas. A partir de las 14:30 horas, la compañía prevé recuperar la normalidad del servicio y disponer de refuerzos en función de la demanda.

Titsa advierte además a los usuarios de la línea 020 Aeroexpress, que conecta con el Aeropuerto Tenerife Norte, de que si tienen previsto coger un vuelo deben tener en cuenta que entre las 9:00 y las 11:00 horas la TF-5 estará cortada y el servicio podría verse afectado.

Afecciones en las líneas del sur

Las líneas del sur en dirección Santa Cruz operarán con normalidad durante toda la jornada. Sin embargo, en sentido sur, todas las líneas se desviarán por Tres de Mayo hasta recuperar su recorrido habitual a la altura de Mercatenerife.

Entre las 13:15 y las 14:15 horas, las líneas 10, 110, 111, 112 114 120 122 138 y 139 en sentido sur estarán suspendidas / Titsa

Entre las 13:15 y las 14:15 horas, las líneas 10, 110, 111, 112, 114, 120, 122, 138 y 139 en sentido sur quedarán suspendidas al no poder acceder a la TF-1.

Lanzadera especial entre el Intercambiador y Muelle Norte

Para facilitar los desplazamientos dentro de Santa Cruz, Titsa activará una lanzadera especial entre el Intercambiador de Santa Cruz y Muelle Norte. El servicio funcionará entre las 6:00 y las 17:00 horas con una frecuencia aproximada de 10 minutos.

Se activará una lanzadera entre Intercambiador hasta Muelle Norte / Titsa

La lanzadera saldrá desde las dársenas 10 y 11 de la primera planta del Intercambiador y permitirá conectar con las líneas que tengan su inicio o final provisional en Muelle Norte.

Conexión entre Anaga y el Intercambiador

Las líneas de Anaga 909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947 tendrán como parada de inicio y final de viaje Muelle Norte entre las 6:00 y las 17:00 horas.

Los usuarios que viajen desde el Intercambiador hacia Anaga deberán coger la lanzadera especial hasta Muelle Norte y, desde allí, realizar trasbordo con su línea habitual. En sentido contrario, quienes viajen desde Anaga hacia el Intercambiador llegarán solo hasta Muelle Norte y deberán realizar trasbordo con la lanzadera para continuar hasta el Intercambiador de Santa Cruz.

Las líneas de Anaga tendrán como parada de inicio y fin de viaje Muelle Norte / Titsa

Desvíos en líneas urbanas de Santa Cruz

Los cortes en Santa Cruz afectarán a varias vías principales. La avenida de La Salle, Weyler y Méndez Núñez permanecerán cerradas al tráfico entre las 9:00 y las 12:00 horas, aproximadamente. La avenida Francisco La Roche estará cortada entre las 6:00 y las 17:00 horas, también de forma aproximada.

En la zona centro:

Las líneas 902, 912, 914, 920 y 921 se verán afectadas durante los momentos de corte.

se verán afectadas durante los momentos de corte. Las líneas 902 y 912 circularán en ambos sentidos por las Ramblas hasta las 12:00 horas , aproximadamente.

circularán en ambos sentidos por las hasta las , aproximadamente. Las líneas 914, 920 y 921 quedarán suspendidas hasta la apertura de la avenida Francisco La Roche, prevista en torno a las 17:00 horas.

Cambios en líneas de Barrio de La Salud

En la zona de Barrio de La Salud, las afecciones alcanzarán a las líneas 901, 904, 906 y 919.

La línea 904 terminará e iniciará sus viajes en la plaza de Los Patos hasta las 12:00 horas , aproximadamente. En sentido plaza Weyler, circulará por Ramblas , Costa y Grijalba y plaza de Los Patos. En sentido Barrio de La Salud, saldrá desde plaza de Los Patos por Ramblas e Islas Canarias .

terminará e iniciará sus viajes en la hasta las , aproximadamente. En sentido plaza Weyler, circulará por , y plaza de Los Patos. En sentido Barrio de La Salud, saldrá desde plaza de Los Patos por e . La línea 901 circulará en ambos sentidos por la avenida Tres de Mayo y la avenida Benito Pérez Armas hasta las 12:00 horas , aproximadamente.

circulará en ambos sentidos por la y la hasta las , aproximadamente. La línea 906 , en sentido Barrio de La Salud, circulará por la avenida Tres de Mayo hasta las 12:00 horas , aproximadamente.

, en sentido Barrio de La Salud, circulará por la hasta las , aproximadamente. La línea 919, en sentido Barrio de La Salud, irá por Miraflores y avenida Barranco Santos hasta las 17:00 horas. En sentido Intercambiador, circulará por avenida Benito Pérez Armas y avenida Tres de Mayo hasta las 12:00 horas.

Líneas de Ofra y del suroeste

En la zona de Ofra, las líneas afectadas serán la 905, 908 y 911.

La línea 905 circulará en ambos sentidos por las Ramblas entre las 9:00 y las 12:00 horas .

circulará en ambos sentidos por las entre las . La línea 908 circulará en ambos sentidos por la avenida Tres de Mayo en esa misma franja.

circulará en ambos sentidos por la en esa misma franja. La línea 911 operará con normalidad.

En la zona suroeste, las afecciones alcanzarán a las líneas 903, 923, 934, 935, 936, 937, 940 y 941. Como la TF-5 en sentido La Laguna estará cerrada entre las 13:00 y las 14:30 horas, los viajes de las líneas 935, 936, 940 y 941 que coincidan con esa franja quedarán suspendidos.

Mientras la TF-5 permanezca abierta, la línea 934, en sentido Intercambiador, circulará desde la TF-1 por el carril bus. La línea 937, también en sentido Intercambiador, se incorporará al carril bus desde la TF-1. Las líneas 935, 936, 940 y 941, en sentido suroeste, circularán por la avenida Tres de Mayo y se incorporarán a la TF-1. Las líneas 903 y 923 circularán con normalidad durante toda la jornada.

Afecciones en líneas urbanas de La Laguna

El servicio de guaguas en La Laguna se verá afectado entre las 6:00 y las 12:00 horas, aproximadamente, por los cortes de tráfico en las zonas del Ayuntamiento, calle Viana, Obispado, Nava y Grimón y plaza del Cristo.

La línea 206 tendrá varias paradas fuera de servicio en el barrio de La Verdellada durante esa franja horaria. Quedarán anuladas las paradas:

2329 Escuela de Idiomas.

2636 Tradiciones Verdeñas.

1695 La Verdellada.

1696 La Salle.

Además, una vez que la línea llegue a la zona de La Milagrosa, se desviará por Barcelona, Pablo Iglesias y San Benito, por lo que dejará de realizar las paradas 1702 Plaza del Adelantado, 2541 Quintín Benito, 2492 Silverio Alonso y 2493 Lucas Vega.

Desvíos de las líneas 203, 204, 271, 274 y 275

Las líneas 203, 204, 271, 274 y 275 se desviarán por: Paseo Oramas y San Benito hasta el Intercambiador de La Laguna.

En sentido Intercambiador, quedarán afectadas las paradas:

2060 Camino de Las Mercedes.

2061 Madre del Agua.

2062 Camino Las Peras.

1364 Plaza del Cristo.

1365 Tabares de Cala.

1366 Deán Palahí.

2632 Trinidad.

2646 Trinidad 60.

En sentido Anaga, las paradas afectadas serán:

1700 Leonardo Torriani.

2535 Plaza San Cristóbal.

1702 Plaza del Adelantado.

2541 Quintín Benito.

1363 Parque de La Vega.

2039 Camino Las Peras.

2040 Madre del Agua.

2041 Camino de Las Mercedes.

Titsa señala que las líneas 011, 012, 050, 051, 052, 054, 057, 076, 101, 203, 224, 253, 270, 274 y 275 realizarán sus recorridos habituales. No obstante, en caso de colapso en los accesos al Intercambiador de La Laguna, estas líneas finalizarán su viaje en la parada 2409 San Antonio y retomarán su salida en la parada 1723 Avenida La Candelaria.

Cambios en la línea 026 Santa Cruz-La Laguna

La línea 026, que conecta Santa Cruz con La Laguna, no prestará servicio en el barrio de La Verdellada entre las 9:00 y las 11:00 horas debido a los cortes de tráfico.

En sentido descendente, entre La Milagrosa y Finca España , circulará como la línea 014 , entrando por la avenida de Las Palmeras y dando servicio a Pueblo Hinojosa desde Finca España para dar la vuelta y recuperar su recorrido.

y , circulará como la línea , entrando por la y dando servicio a desde Finca España para dar la vuelta y recuperar su recorrido. En sentido ascendente, realizará su recorrido habitual hasta Pueblo Hinojosa , donde dará la vuelta para salir por la avenida de Las Palmeras hacia el recorrido de la línea 014 y retomar después su itinerario en La Milagrosa .

, donde dará la vuelta para salir por la hacia el recorrido de la línea y retomar después su itinerario en . En sentido La Laguna, quedarán fuera de servicio para la línea 026 las paradas 2345 Jorge Manrique , 1740 Arturo Vergara , 1698 Doctor Pasteur y 2613 El Puente .

, , y . En sentido Santa Cruz, las paradas fuera de servicio serán 2327 Padre Herrera, 1697 Barrio Nuevo, 2328 Arturo Vergara, 2329 Escuela de Idiomas y 2638 Córdoba.

Paradas fuera de servicio en las líneas 014 y 026 hacia Santa Cruz

Las líneas 014 y 026, en su recorrido en sentido Santa Cruz, accederán desde Cruz del Señor hacia avenida Islas Canarias, avenida Benito Pérez Armas, Tres de Mayo e Intercambiador.

En sentido Santa Cruz quedarán fuera de servicio las paradas: