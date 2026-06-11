Así será la misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife: horario, música y todos los detalles

La misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife pondrá este viernes 12 de junio el punto final al viaje apostólico del pontífice a España. La eucaristía se celebrará en la dársena del puerto de Santa Cruz de Tenerife y está previsto que reúna a unas 32.000 personas en uno de los actos religiosos más multitudinarios celebrados en Canarias.

El rey Felipe VI volará a Tenerife para asistir a esta multitudinaria Eucaristía y despedir al pontífice poco después en el aeropuerto de Tenerife Norte, desde donde León XIV pondrá fin a su visita.

La ceremonia, planteada como una misa de acción de gracias, será el último acto oficial de León XIV antes de despedirse del Archipiélago y regresar a Roma. La celebración comenzará a las 12.15 horas, aunque la entrada del Papa al recinto está prevista para las 11.45 horas, uno de los momentos más esperados de la jornada.

El recorrido del papamóvil antes de la eucaristía

Antes de llegar al recinto de la misa, el papa León XIV recorrerá en papamóvil varias de las principales vías de Santa Cruz de Tenerife. El itinerario previsto permitirá que los fieles puedan verlo a su paso por distintos puntos de la ciudad antes de su entrada en el puerto.

El recorrido incluye las calles Leoncio Rodríguez, avenida La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza del Cabildo, avenida Marítima y avenida Francisco La Roche.

Una espera con vídeos, música y el himno de la visita

La celebración no comenzará con la llegada del pontífice. Durante los momentos previos a la eucaristía, los asistentes podrán seguir una programación diseñada para preparar el ambiente de la misa y mostrar la vida pastoral de las islas.

Antes de la entrada del papa se proyectará un vídeo con imágenes de celebraciones, encuentros y acontecimientos significativos de las diferentes islas que forman parte de la diócesis, acompañado por varios mensajes del obispo.

La espera también estará amenizada por actuaciones musicales. Sobre el escenario participarán Guan Magec, Los Sabandeños y Chago Melián, con un repertorio preparado especialmente para esta ocasión.

Un coro creado para la celebración

Una vez cerradas las puertas del recinto, comenzará una animación en directo para preparar a los asistentes ante la llegada del santo padre. En ese momento se interpretará el himno dedicado al papa, con la participación de un coro constituido expresamente para esta celebración.

Ese coro estará integrado por diversas formaciones corales, varios solistas, el organista Juan Luis Bardón y la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música.

El altar: el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria

La misa se celebrará con el mar como fondo y en un recinto diseñado por el arquitecto tinerfeño Fernando Beautell. Las dos imágenes más queridas y veneradas por los tinerfeños, el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria, presidirán el altar mayor.

El diseño del recinto incluirá además referencias a la vegetación canaria, que tendrá protagonismo en la decoración del espacio. La intención es que la misa refleje también la identidad del Archipiélago.

Ocho carpas para custodiar las hostias consagradas

En el recinto portuario se instalarán ocho carpas destinadas a custodiar las hostias previamente consagradas que se repartirán entre los fieles que decidan comulgar durante la misa.

Entre las cifras que reflejan la dimensión del acto destacan los 400 copones encargados para que otros tantos ministros extraordinarios puedan distribuir la comunión entre los asistentes.

A este despliegue se suman 300 estolas, 120 casullas, 100 albas y hasta 30 mitras preparadas para vestir a los representantes eclesiásticos que participarán en la ceremonia.