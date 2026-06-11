Rosa Dávila espera que Tenerife sea "símbolo de empatía y dignidad" con la visita del papa León XIV
La presidenta del Cabildo subraya el valor humano, social y moral de una visita que pondrá el foco en la realidad migratoria que vive Canarias
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, confía en que la visita del papa León XIV convierta este viernes a la isla en un símbolo de empatía, dignidad y defensa de los derechos humanos.
Dávila ha destacado el "enorme significado humano, social y moral" de una visita que, a su juicio, permitirá poner el foco internacional en la realidad migratoria de Canarias y en el papel del Archipiélago como frontera sur de Europa.
"Creemos que esa mirada del Santo Padre puede ayudar a que el mundo comprenda mejor lo que aquí estamos viviendo", señaló la presidenta insular.
Una mirada a la Canarias migrante
Para la presidenta del Cabildo, la llegada de León XIV no será solo un acontecimiento histórico, sino también una oportunidad para mostrar la situación de una tierra que conoce de cerca la migración, la acogida y la responsabilidad humanitaria.
Dávila recordó que Canarias ha afrontado en los últimos años la llegada de miles de personas migrantes en condiciones de gran vulnerabilidad. En ese contexto, defendió el papel de un pueblo "solidario, abierto y consciente", que "nunca ha dado la espalda al sufrimiento".
La dirigente insular considera que la visita del Papa puede ayudar a dar mayor visibilidad a una realidad que se vive de forma especialmente intensa en las Islas y que afecta tanto a las administraciones públicas como a las entidades sociales y a la ciudadanía.
Dispositivo especial de seguridad y movilidad
Dávila también recordó la coordinación desarrollada en Tenerife para recibir al Santo Padre este viernes. La previsión de una elevada afluencia de personas ha obligado a activar un dispositivo extraordinario en materia de seguridad, emergencias, atención sanitaria y movilidad.
El operativo incluye el refuerzo del transporte público para facilitar el acceso a los actos previstos y reducir la presión sobre la red viaria insular. También se prevén restricciones de tráfico, cambios en la movilidad y medidas específicas en los accesos a los puntos principales de la visita.
La presidenta del Cabildo subrayó que el objetivo es que la jornada se desarrolle con normalidad y que Tenerife pueda acoger al Pontífice en condiciones de seguridad.
Tenerife, escaparate de un mensaje humanitario
Dávila afirmó que Tenerife mostrará al mundo "algo muy importante" durante la visita de León XIV: su compromiso con la empatía, la dignidad y la defensa de los derechos humanos.
La presencia del Pontífice en la isla tendrá, por tanto, una dimensión religiosa e institucional, pero también un claro mensaje social vinculado a la acogida y a la situación migratoria que vive Canarias.
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