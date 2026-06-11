El restaurante de Tenerife donde siempre hay cola para comer: perfecto para disfrutar de pescado fresco y pulpo XXL

Santa Cruz de Tenerife cuenta con diferentes establecimientos para disfrutar de un buen almuerzo y uno de ellos es Freiduría La Mareta. Un local que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar en la capital de productos del mar y elaboraciones que invitan repetir la experiencia.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos visitaron recientemente el establecimiento y compartieron la experiencia con sus seguidores, destacando tanto la calidad de los platos como la demanda que suele tener el establecimiento. "Es raro no encontrar cola, pero merece la visita", aseguran.

Los productos frescos del mar son los protagonistas de su carta

El ocal apuesto por ofrecer una experiencia gastronomía donde el pescado, el marisco y los productos frescos son los grandes protagonistas. En su visita, la pareja `foodie´ se decantó por el ceviche de berberechos, una de las propuestas más llamativas de la carta, elaborado con aguacate, cebolla y millo. También probaron las tortitas de camarones.

Uno de los platos que consideran imprescindible son las croquetas de bogavante y langostinos. "Nos pedimos una para cada uno porque vamos a pedir más cosas porque si no nos mandábamos una docena", comentan en el vídeo. Otra elaboración que recibió elogios fue la ensaladilla de langostinos.

Fideuá y pulpo

Como principal eligieron la fideuá de marisco, elaborada con langostinos y calamares. "Si estás por el centro de Santa Cruz no te puedes perder el planazo de visitar el mercado y luego comer aquí", afirman.

Los creadores de contenido no pidieron el pulpo, pero si lo muestra en el vídeo y explican que los sirven con batata por debajo y el rejo de pulpo por encima. "Aquí el pulpo es XXL, pídanselo por rejos, no se les ocurra pedirlo entero", advierten.

Además de su oferta gastronómica, cuenta con una amplia selección de vinos, con más de 60 referencias disponibles por copa, una propuesta que complementa una carta centrada en los sabores del mar.

La experiencia finaliza con una selección de postres entre los que destacan la torrija y la milhojas, dos opciones imprescindibles para los amantes del dulce.

Dónde se encuentra

Freiduría La Mareta se encuentra en el Mercado nuestra señora Del África, en la calle Darias y Padrón, Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado.

Abre todos los días de 12:00 a 17:00 horas para ofrecer servicio de almuerzo. Los creadores de contenido recuerdan que hacen reservas por teléfono y por WhatsApp.