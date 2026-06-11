El repostero de las monjas clarisas ya viste el Palacio Episcopal de La Laguna para recibir al papa León XIV

El Palacio Episcopal de San Cristóbal de La Laguna luce ya uno de los detalles preparados para la visita del papa León XIV a Tenerife: el repostero confeccionado por las monjas clarisas de La Laguna, colocado en el balcón principal de la sede del Obispado, en el entorno de la plaza del Adelantado.

La pieza, elaborada de forma artesanal, incorpora los colores del Vaticano —blanco y amarillo— y el escudo del papa León XIV. Servirá como señal de bienvenida durante el paso del Pontífice por La Laguna, donde está previsto que visite el Palacio Episcopal después del acto en la plaza del Cristo y de su recorrido por las calles Viana y San Agustín.

Un trabajo hecho desde la clausura

El repostero ha sido realizado por las monjas clarisas, religiosas de vida contemplativa cuyo convento se encuentra en la lagunera calle del Agua, cerca de la plaza del Adelantado.

Repostero que colgará del balcón del Obispado de Tenerife con el escudo del papa León XIV. / El Día

Desde la discreción de la clausura, la comunidad ha participado en los preparativos de la visita papal con una labor manual vinculada a la tradición de confección de ropas litúrgicas, como albas, casullas, manteles y otros elementos destinados a la celebración religiosa.

También elaboraron el mantel del altar

Las clarisas también han confeccionado el mantel del altar que se utilizará en la Eucaristía que presidirá León XIV en Tenerife. La pieza ha sido elaborada con lino y trabajada con técnicas de costura, bordado y calado.

En su confección han participado religiosas de distintas procedencias, combinando la experiencia de las monjas más veteranas con la de profesas más jóvenes.

Una de las doce monjas de clausura del monasterio de las clarisas de La Laguna se afana en el mantel para la misa del papa en el puerto de Tenerife. / El Día

Un símbolo para la diócesis de Tenerife

El Palacio Episcopal es la sede del Obispado de San Cristóbal de La Laguna, diócesis que comprende las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

La colocación del repostero en su balcón principal añade un elemento visible al recorrido del Pontífice por La Laguna y pone de relieve la aportación silenciosa de una comunidad religiosa que ha participado en los preparativos desde la clausura.

El encargo coincide además con la celebración de la Jornada Pro Orantibus, en la que la Iglesia católica invita a rezar por las comunidades de vida contemplativa.