El Recinto Ferial de Tenerife acogerá un hospital de campaña por la visita del papa León XIV
El dispositivo sanitario contará con boxes para pacientes críticos, zonas de observación, espacios para casos leves y 16 vehículos de emergencia
El Recinto Ferial de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá este viernes un hospital de campaña con motivo de la visita del papa León XIV a la isla. El dispositivo se instalará en la Sala Multiusos y formará parte del operativo sanitario extraordinario previsto para una jornada en la que se espera una elevada afluencia de personas.
El recurso funcionará como puesto sanitario avanzado, estará coordinado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) y ha sido diseñado para garantizar la asistencia a los asistentes durante los actos programados.
Boxes para críticos, observación y pacientes leves
El hospital de campaña contará con una estructura diferenciada según la gravedad de los casos. Dispondrá de cinco boxes para pacientes críticos, cinco boxes de observación para personas menos graves y diez espacios de atención para pacientes leves.
Esta organización permitirá ordenar la asistencia en función de la prioridad clínica y atender tanto situaciones urgentes como incidencias menores que puedan producirse durante la jornada.
Personal sanitario y vehículos de emergencia
Para el funcionamiento del dispositivo se desplegará un equipo formado por nueve médicos, seis profesionales de enfermería y seis técnicos en emergencias sanitarias.
El operativo contará además con 16 vehículos de emergencia, destinados a facilitar traslados, apoyar la atención en el entorno del Recinto Ferial y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier necesidad asistencial.
Puesto de Mando Avanzado en el exterior
En el exterior del Recinto Ferial de Tenerife se habilitará un Puesto de Mando Avanzado, integrado por seis profesionales.
Desde este punto se coordinarán las labores operativas, asistenciales y de seguridad vinculadas al dispositivo sanitario, así como la comunicación entre los distintos recursos movilizados.
Las autoridades recomiendan a las personas que acudan a los actos seguir las indicaciones del personal de seguridad, mantenerse hidratadas, planificar los desplazamientos y acudir con antelación suficiente.
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