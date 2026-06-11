De las papas negras y el cochino negro al gofio y la piña tropical: el menú con sabor canario que disfrutará el papa León XIV

Crema de berros, cochino negropapas negrasgofioquesos canarios y repostería tradicional forman parte de los platos y productos previstos en el menú que se servirá al Papa León XIV durante su estancia en Gran Canaria. La propuesta se completa con aceites de producción local, frutas de temporada —con mención a la piña de El Hierro— y café cultivado en las islas, entre otros productos del Archipiélago.

Serán tres propuestas gastronómicas pensadas para cubrir el desayuno, almuerzo y la cena este el jueves 11 de junio y la mañana viernes 12. La planificación, según la información facilitada, busca ofrecer una muestra representativa de la cocina canaria a través de materias primas vinculadas a la producción local y a elaboraciones tradicionales.

La elaboración y el servicio correrá a cargo de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. El operativo está integrado por 13 profesionales de Hecansa y dos estudiantes del ciclo de Dirección de Cocina. Además de la cocina, el equipo asumirá también toda la logística asociada al servicio.

El papa León XIV a su salida de Gando acompañado por Pedro Sánchez y otras autoridades / LP/DLP

De los trece profesionales movilizados, cuatro son antiguos alumnos: dos especializados en Sala y dos en Cocina, que actualmente desarrollan su labor en establecimientos alojativos gestionados por la empresa pública.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, comunicó a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y a la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, la decisión de contar con Hecansa para la elaboración y el servicio de los menús durante el paso de Su Santidad por Gran Canaria.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, trasladó a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y a la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, la decisión de contar con la entidad para la elaboración y el servicio de los menús durante el paso de Su Santidad por Canarias

Mazuelos agradeció la colaboración de Hecansa y enmarcó el encargo como una ocasión para mostrar la gastronomía de Canarias a través de productos vinculados a la tierra, el mar y las tradiciones. También señaló la relevancia de visibilizar el trabajo del personal y del alumnado que se forma en los centros.

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Por su parte, Jéssica de León destacó la dimensión del acontecimiento y la responsabilidad del servicio, además de la oportunidad que supone para exhibir la calidad de los productos canarios y el desempeño de los equipos profesionales y de los estudiantes. En la misma línea, Paola Plasencia agradeció la implicación del personal y apuntó que el encargo refuerza la confianza en la capacidad operativa de la entidad para atender un reto de estas características.