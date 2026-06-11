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El papa León XIV presidirá en Tenerife la última misa de su viaje a España revestido de mar y lava

La casulla y la mitra han sido confeccionadas en Bérgamo para esta celebración y quedarán en la diócesis como recuerdo de una visita histórica

El galón central, la mitra y la casulla que vestirá el papa León XIV

El galón central, la mitra y la casulla que vestirá el papa León XIV / E.D.

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Elena Morales

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El papa León XIV presidirá en Tenerife la última misa de su viaje a España con unos ornamentos litúrgicos creados expresamente para esta celebración, inspirados en elementos muy vinculados a la identidad de Canarias: el mar, la tierra volcánica y la lava.

Las vestiduras han sido confeccionadas en talleres especializados de Bérgamo, en Italia, y han sido diseñadas para reflejar tanto el carácter histórico de la visita papal como el significado espiritual de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en la que se enmarca la Eucaristía.

Tras la celebración, los ornamentos permanecerán en la diócesis como recuerdo de la visita del Pontífice a Canarias.

Escudo del Santo Padre en la mitra

Escudo del Santo Padre en la mitra / E.D.

El azul del océano y la esperanza

Uno de los elementos centrales del conjunto es el galón central, que combina diferentes tonalidades de azul. Estos colores evocan el océano que rodea Canarias. Ese azul remite también a la idea de esperanza y de encuentro entre pueblos, dos conceptos presentes en una visita marcada por la atención a la realidad migratoria de las Islas. Desde el punto de vista religioso, alude además al agua que brota del Corazón de Cristo, presentada como fuente de misericordia y vida.

El galón central combina diferentes tonalidades de azul que evocan el océano que rodea las islas

El galón central combina diferentes tonalidades de azul que evocan el océano que rodea las islas / E.D.

La lava y la tierra volcánica en la casulla

Junto al azul del océano, los ornamentos incorporan tonos oscuros inspirados en la tierra volcánica canaria.

El conjunto incluye también piedras de cornalina engarzadas en la ornamentación. Su color rojo anaranjado recuerda a la lava que ha dado forma al Archipiélago y, en clave litúrgica, evoca el amor ardiente del Corazón de Jesús.

La mitra y la casulla incorporan el escudo del papa

La mitra y la parte posterior de la casulla incorporan el escudo del Santo Padre, un detalle que subraya el carácter singular de la celebración.

La mitra incorpora el escudo del Santo Padre

La mitra incorpora el escudo del Santo Padre / E.D.

Además de la casulla y la mitra, se han preparado varias palias para los cálices que presentan la imagen del Corazón de Jesús y reproducen motivos inspirados en el diseño principal de la casulla.

Una donación anónima para la diócesis

Todos los ornamentos han sido donados por una familia que ha preferido permanecer en el anonimato. Las piezas quedarán en la diócesis como testimonio material de esta visita histórica.

El cáliz, regalo del Santo Padre

Especial significado tendrá también el cáliz que se utilizará durante la Eucaristía. Según la información facilitada, esta pieza quedará posteriormente en la diócesis como regalo del Santo Padre.

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El cáliz se sumará así a los ornamentos como parte del legado religioso de la visita papal a Tenerife.

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