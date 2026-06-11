Jaime Estévez (63 años, camarero de la Virgen de Candelaria): "La patrona de Canarias recibirá al papa León XIV con una vestimenta sencilla, pero elegante"

"Sencilla, pero elegante". Con estas palabras resume cuidadosamente Jaime Estévez, guardián de la vestimenta de la Virgen de Candelaria desde hace casi cuatro décadas, el traje que lucirá la patrona de Canarias para la visita del papa León XIV a Tenerife. Una descripción breve, aunque un tanto reveladora, que mantiene todavía la expectación sobre cuál será el outfit de la imagen. Y es que por el momento, la iglesia ha decidido preservar los detalles de su indumentaria para que el resultado final sea una auténtica sorpresa.

Eso sí, Estévez ha podido adelantar algunos detalles como que, por ejemplo, será trasladada en un trono de madera de Santa Ana. "Normalmente suele ir en el de plata, pero en esta ocasión lo importante es su presencia y que no ocupe gran parte del escenario", sentencia. O que la patrona no irá tan enjoyada como en sus fiestas. También ha dicho que el niño Jesús que reposa en sus brazos llevará una capa de encaje de guipur blanco: "No puedo contar mucho, pero el conjunto va a ser muy simbólico", expresa.

La visita del papa, una ocasión especial

Para Estévez, vestir a la virgen es siempre una responsabilidad, ya sea en las fiestas litúrgicas de febrero, con motivo de su día, o en las de agosto, donde abunda "el bullicio, los romeros y la alegría". Sin embargo, a ese sentimiento del deber habitual se suma, en esta ocasión, un poco de miedo. "Prepararla para que se traslade a Santa Cruz, se suba a un escenario y la observen a nivel mundial es todo un reto", asegura.

Jaime Estévez, camarero de la virgen de Candelaria, en la Basílica. / Andrés Gutiérrez

A este guimarero nunca se le pasó por la cabeza vivir un momento como este. "Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad", confiesa. De hecho, esta misión le costará 24 horas de sueño. "Tendremos que prepararla de madrugada, trasladarla a Santa Cruz y luego al final del día, cuando ya se haya ido todo el mundo, devolverla a la y desvestirla", calcula. Y siempre con su "kit de supervivencia" en el que lleva agujas, alfileres, chinchetas, tijeras y imperdibles para cualquier imprevisto que pueda surgir. "Hasta ahora no lo hemos usado nunca, pero hay que llevarlo", apunta.

Ritual de vestimenta

Detrás de cada aparición pública existe un proceso minucioso con horas de trabajo y una planificación casi milimétrica. "Tenemos un registro en el ordenador para planificar la rotación de sus atuendos, ya que debe lucir todos sus mantos", comenta. Por norma general, es él, junto a su equipo, el que se encarga de decir de qué manera se viste la patrona. "Pero como es un evento tan importante prefiero que los padres dominicos tengan la última palabra", confiesa. Por supuesto, le han pedido su opinión. "Y aunque ahora estamos entre dos opciones, me han hecho caso en torno al 70% de lo que les he aconsejado", agrega.

Estévez tiene su propio ritual de vestimenta. "Antes de tocarla hablo con ella, le pido permiso y rezo", revela. Lo que viene después ya no tiene tanto de espiritual como de oficio. "Lo primero es desnudarla por completo, luego desatornillarla y por último bajarla al trono", señala. Después, junto a su equipo, inicia un delicado proceso que puede prolongarse hasta dos horas y media. La imagen se viste pieza a pieza, colocando cuidadosamente las prendas interiores, el corpiño, la falda, el fajín y el resto de elementos que conforman su indumentaria.

El fondo de armario de la Virgen

Aun así, para Estévez, el resultado final va mucho más allá de la técnica. A sus ojos, la morenita está guapa se ponga lo que se ponga. "Tiene mucha percha", bromea. Y no le faltan opciones para demostrarlo. Lo cierto es que la imagen tiene un fondo de armario casi tan amplio como el de cualquier persona. Aunque en vez de camisetas, trajes o corbatas, el ropero está lleno de mantos, joyas y ajuar. La patrona de Canarias cuenta con más de 20 mantos de distintos colores, desde verde o azul hasta bronce, una de sus últimas adquisiciones. Además de los trajes brocados. Y con cada prenda consigue transmitir distintas emociones.

"El manto beige, por ejemplo, la viste muy elegante y mística", detalla. El azul turquesa, en cambio, se relaciona con el cielo, la luz y el mar. Y el rojo "pasión", según el camarero, es uno de los favoritos del pueblo. "Ya que como es morena la hace destacar más", añade. Aunque la Virgen no necesita accesorios para que destaque. De hecho, Estévez valora la sencillez por encima de todo. "Al final la joya más grande es ella y da igual los atuendos que lleve que la atención se debe centrar en su rostro, sus ojos y la profundidad que transmite", subraya.

¿Quién es el guardián de la patrona de Canarias?

Pero más allá del papel de este guimarero en la visita del pontífice está su propia historia. Si bien es cierto que su vocación como camarero comenzó cuando apenas tenía 27 años, su inquietud por la religión se remonta a muchos años atrás. Desde pequeño, su abuela —una mujer profundamente devota que, tras sufrir una caída en un tanque de agua, prometió a la Virgen de la Candelaria vestirse con su hábito durante el resto de su vida si le permitía volver a caminar— le inculcó la fe y los valores cristianos que marcan a día de hoy su personalidad. "Mis padres emigraron a Inglaterra cuando yo tenía siete años y me crié con ella, soy su discípulo", recuerda.

Años más tarde recibió una llamada que marcaría para siempre el curso de sus creencias. "Yo ya tenía experiencia vistiendo a la Virgen de la parroquia de Santa Ana y recuerdo que el padre Jesús Mendoza me llamó para que me encargara de la patrona, algo a lo que yo le tenía mucho pánico", recuerda. Sin embargo, algo en él se despertó y sintió el deber de cumplir con la morenita. "La primera vez que la vestí me temblaban las manos", agrega. Y su estreno quedó marcado por un pequeño "error". "Le puse el manto de color coral, sus joyas y cuando llegó el momento de colocarle el rostrillo, el pelo de la Virgen se quedó por fuera", menciona. Una huella que inmortalizan algunas fotografías de la época.

Ahora, 36 años después, continúa con la misma ilusión con la que comenzó. E incluso se ha hecho con el título de ser uno de los camareros más antiguos y mayores del Archipiélago. Y probablemente, también el primero en preparar a la Virgen de Candelaria para la visita de un papa. "Hasta el día de hoy no le he fallado nunca y, como siempre digo, seguiré aquí hasta que ella me lo permita". Y como en la foto que encabezaba estas líneas, con una humildad de los pies a la cabeza, acudirá a la visita del papa como siempre, desde el fondo de la trastienda.