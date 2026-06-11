Así es el Isuzu D-Max, el papamóvil que usará León XIV en Tenerife

La visita del papa León XIV a Tenerife tendrá uno de sus focos de atención en los recorridos públicos del pontífice. Más allá de los actos previstos, uno de los elementos que suele despertar mayor curiosidad en este tipo de desplazamientos es el papamóvil, el vehículo desde el que el papa saluda a los fieles congregados en las calles.

Tanto en Barcelona como en Tenerife, León XIV utilizará un Isuzu D-Max, una pick up japonesa adaptada para cumplir con las necesidades de seguridad y visibilidad propias de una visita papal. Este modelo permitirá al pontífice desplazarse en actos públicos y saludar de pie desde la parte trasera del vehículo.

El Isuzu D-Max sustituye en esta etapa a otros modelos utilizados por el papa en su visita a España, como el Mercedes-Benz Clase G empleado en Madrid. La elección responde a criterios operativos y de seguridad, además de a la necesidad de contar con un modelo robusto para recorridos con elevada presencia de público.

Una pick up japonesa adaptada como papamóvil

El Isuzu D-Max es una pick up conocida por su resistencia y fiabilidad. En su versión estándar, equipa un motor diésel de alrededor de 160 caballos de potencia, según la información disponible, y está pensada para usos exigentes tanto en carretera como en terrenos más complejos.

En el mercado, su precio de partida ronda los 30.000 euros, aunque el vehículo que utilizará León XIV no corresponde a una versión convencional. Como ocurre con todos los papamóviles, ha sido adaptado específicamente para los desplazamientos del pontífice.

La principal modificación permite que el papa pueda viajar de pie en la parte trasera, con una posición elevada para poder saludar al público durante los recorridos.

Un vehículo ya utilizado por León XIV

El Isuzu D-Max no es un modelo nuevo en la agenda internacional del pontífice. Este mismo tipo de vehículo ya fue utilizado por León XIV durante su viaje a Angola, dentro de una gira centrada en la justicia social y la fe.