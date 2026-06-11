Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía

La visita del papa León XIV a Tenerife este viernes 12 de junio obligará a activar un amplio dispositivo de movilidad en la Isla. La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda evitar todos los desplazamientos que no sean imprescindibles, planificar con antelación cualquier trayecto y utilizar el transporte público siempre que sea posible.

Las principales restricciones se concentrarán en varias carreteras de Tenerife, entre ellas la TF-1, TF-2, TF-4, TF-5, TF-13, TF-24, TF-152 y TF-235. También habrá límites para vehículos de transporte de mercancías, cortes dinámicos durante distintos tramos horarios y medidas específicas en el entorno de Santa Cruz de Tenerife.

La jornada del viernes comenzará con el desplazamiento del pontífice a Las Raíces para continuar hacia La Laguna, y llegar a Santa Cruz de Tenerife, donde oficiará una misa multitudinaria en el puerto santacrucero. Tras la finalización de la eucaristía, el santo padre se dirigirá al aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna para volver a Roma. Por ello, Tráfico pide a la ciudadanía que consulte el estado de las carreteras antes de salir de casa, salgan con tiempo si van a asistir a alguno de los actos previsto y que se utilice el transporte público para los desplazamientos.

Cortes y restricciones en las carreteras de Tenerife

Durante la jornada de este viernes hay previstos cortes dinámicos en distintas carreteras de la Isla. ¿Qué se refiere Tráfico cuando habla de cortes dinámicos? Se llaman cortes dinámicos a las restricciones de circulación que se producirán en las vías durante el tiempo que tarde en pasar la comitiva papal o se desarrollen los actos previstos.

El primer corte dinámico de carreteras en Tenerife se producirá entre las 08.45 y las 10.00 horas en el camino asfaltado El Matadero, en ambos sentidos. En la misma franja horaria también se prevé el corte dinámico de la TF-24, más conocida como carretera de La Esperanza, en ambos sentidos, desde el punto kilométrico 1,3 hasta el punto kilométrico 0 -rotonda de Padre Anchieta-, con cierre de incorporaciones.

La TF-5 también sufrirá cortes. Entre las 08.45 y las 09.30 horas, habrá un corte dinámico en sentido Santa Cruz y cierre de incorporaciones desde el punto kilométrico 15 hasta la salida 8A, es decir, desde Guamasa hasta Guajara. Posteriormente, entre las 09.30 y las 11.45 horas, se aplicará otro corte dinámico en sentido Santa Cruz de Tenerife desde el punto kilométrico 9 hasta el punto kilométrico 0, es decir, desde la zona de San Lázaro, en La Laguna, hasta la entrada a Santa Cruz.

Afecciones en la TF-13 por la visita a La Laguna

La visita del papa León XIV al casco histórico de La Laguna también tendrá impacto en los accesos al municipio. Entre las 09.15 y las 11.30 horas, Tráfico prevé un corte dinámico en ambos sentidos de la TF-13, la conocida como Vía de Ronda, desde el punto kilométrico 0 hasta el punto kilométrico 4,0, en la zona de la glorieta. Aproximadamente, los cortes darán comienzo en la rotonda de acceso a Guajara hasta la rotonda del Caminero, que da acceso al Camino de Las Mercedes en La Laguna.

Esta medida coincide con el acto que el pontífice celebrará en la plaza del Cristo de La Laguna, centrado en la acogida, la integración y la realidad migratoria. Durante esa franja horaria también podrán producirse retenciones o desvíos en las vías próximas al casco histórico.

La recomendación para quienes deban moverse por La Laguna es evitar el coche, adelantar o retrasar los desplazamientos y seguir las indicaciones de la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de emergencias.

Cortes tras la misa en Santa Cruz de Tenerife

El dispositivo de tráfico continuará después de la misa que el papa León XIV presidirá en la dársena del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Entre las 13.00 y las 14.30 horas, se aplicará un corte dinámico de circulación y cierre de incorporaciones en la TF-5, en sentido creciente, desde el punto kilométrico 0 hasta la salida 12, conexión con la TF-152, la conocida como Carretera General de Norte.

En esa misma franja horaria se prevén cortes dinámicos en ambos sentidos en la TF-152, desde el punto kilométrico 3 hasta el 4,500. También habrá restricciones entre el punto kilométrico 4,500 de la TF-152 y el punto kilométrico 2,300 de la TF-235, es la vía de Los Rodeos al Campo de Golf.

La TF-235 quedará igualmente afectada entre los puntos kilométricos 2,300 y 0,500, también entre las 13.00 y las 14.30 horas.

Restricciones para camiones y mercancías peligrosas

Además de los cortes dinámicos, la DGT ha establecido restricciones para vehículos de transporte de mercancías. La medida afectará, en general, a vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías, cargados o no, de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto.

La prohibición estará vigente este viernes 12 de junio, entre las 06.00 y las 18.00 horas, en ambos sentidos de varias vías principales:

Autopista del Sur (TF-1) , entre los puntos kilométricos 0,000 y 59,000.

, entre los puntos kilométricos 0,000 y 59,000. Autopista de Santa María del Mar a Las Chumberas (TF-2) , entre los puntos kilométricos 0,000 y 5,203.

, entre los puntos kilométricos 0,000 y 5,203. Vía de Penetración Sur (TF-4) , entre los puntos kilométricos 1,180 y 3,847.

, entre los puntos kilométricos 1,180 y 3,847. Autopista del Norte (TF-5), entre los puntos kilométricos 1,465 y 39,499.

La restricción también se aplicará a los vehículos que transporten mercancías peligrosas y que deban llevar paneles naranja de señalización conforme a la normativa ADR. En este caso, las vías y horarios afectados serán los mismos.

Quedan exentos de estas restricciones los vehículos de emergencias, auxilio en vías públicas y determinados vehículos especiales cuando su circulación sea urgente e imprescindible por razones de seguridad, protección del medio ambiente, mantenimiento de carreteras o salvamento.

Aparcamientos y uso de la TF-4 para vehículos autorizados

Durante este viernes, el carril derecho de la TF-4 o Vía de Penetración, en ambos sentidos, quedará excluido de la circulación para ser utilizado como zona de estacionamiento de vehículos reservados y autorizados, principalmente autobuses.

Esta medida estará vigente entre las 06.00 y las 18.00 horas y contará con la señalización y el balizamiento correspondiente. La TF-4 será una de las vías más importantes del dispositivo por su proximidad al entorno de Santa Cruz y al recinto portuario donde se celebrará la misa del papa.

Las autoridades recomiendan a quienes acudan a los actos que utilicen las zonas de aparcamiento habilitadas y eviten estacionar en lugares no autorizados o próximos a los recorridos oficiales.

Guaguas y tranvía: transporte público recomendado

El transporte público es la mejor opción para moverse por Tenerife durante la visita del papa León XIV. La previsión de cortes, restricciones y retenciones hace que el uso del coche privado pueda resultar especialmente complicado en los accesos a La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

Quienes tengan previsto desplazarse en guagua o tranvía deberán consultar con antelación los horarios, paradas y posibles modificaciones del servicio. La DGT aconseja planificar los viajes con tiempo y prever márgenes amplios, especialmente si se acude a la misa en el puerto de Santa Cruz o a los actos previos en La Laguna.

Se prevé que en esta jornada haya una gran demanda de guaguas y tranvías por lo que se recomienda acudir temprano a llas paradas seguir las indicaciones del personal de transporte y estar atento a los avisos oficiales.

Qué carreteras evitar durante la visita del papa

Las vías que hay que evitar durante la jornada serán la TF-5, por los movimientos entre La Laguna, Santa Cruz y el aeropuerto; la TF-13, por su relación con el acto en el casco histórico lagunero; y la TF-4, porque aparcarán en ella los vehículos oficiales.

También habrá restricciones en la TF-1, TF-2, TF-24, TF-152 y TF-235, especialmente en los horarios vinculados a los desplazamientos oficiales.

Dónde consultar el estado del tráfico en Tenerife

La DGT informará en tiempo real sobre el estado de las carreteras, posibles incidencias y rutas alternativas a través de sus canales oficiales. Los conductores podrán consultar la página web de la Dirección General de Tráfico, sus perfiles en redes sociales, los boletines informativos de radio y el teléfono 011.

Tráfico advierte de que todas las medidas podrán ser modificadas, levantadas o ampliadas en función del desarrollo de la visita, de las necesidades de seguridad y de las condiciones reales de circulación. También podrán establecerse nuevos puntos de restricción si resulta necesario.