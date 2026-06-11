Granadilla de Abona tarda medio año en aprobar su presupuesto para 2026

Con los votos a favor del Gobierno local (CC, PP y Vox) y el no de la oposición (PSOE y la concejala no adscrita), el Pleno aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de Granadilla de Abona para este 2026, a mitad del ejercicio. Un hecho por el que se disculpó el portavoz de la formación de ultraderecha, José Sanabria, quien reconoció que la demora obliga al grupo gobernante a realizar "un trabajo arduo" durante los próximos seis meses.

El presupuesto se aproxima a 67,5 millones de euros, un incremento superior a 1,3 millones, es decir, un 2,02%. Entre las cifras destaca la reserva de más de 1,2 millones de euros para alimentos destinados a las familias más necesitadas de un municipio que ya cuenta con un censo aproximado de 70.000 habitantes. Además, incluye 515.000 euros para poner en servicio el transporte urbano durante el segundo semestre de este año, una demora respecto a lo anunciado motivada por el retraso en la aprobación del documento.

A estos aspectos resaltados por el gobierno, la oposición contrapuso los "escasos" 700.000 euros para obras; la previsión de ingresar 1,2 millones por saneamiento, lo que duplica la cifra del último presupuesto, así como los 2,5 millones para fiestas, cuantía que incluye el gasto en Cultura, según defendió el alcalde, José Domingo Regalado. La falta de "ambición" y de "proyecto político" fueron argumentos de la portavoz socialista, Jennifer Miranda, para quien estas previsiones económicas "constituyen la expresión definitiva de su fracaso político".

Todos los informes son favorables

Regalado subrayó que el presupuesto cuenta con los informes técnicos preceptivos y cumple los objetivos de estabilidad, sostenibilidad financiera y límite de deuda, con un endeudamiento total de cero. Lo contrario de lo que afirmó la oposición, que citó el informe de Intervención. El concejal de Hacienda, Rubén García, incidió en que se trata de unas cuentas “equilibradas, realistas y responsables”, elaboradas con prudencia financiera y adaptadas a un municipio que, dijo, continúa creciendo y demanda más servicios.

El alcalde acusó al PSOE de intentar paralizar la celebración del pleno y la aprobación del presupuesto municipal a través de recursos. Miranda realzó que los proyectos ejecutados y los proyectados en este documento son herencia del año y medio de gestión de los socialistas, acompañados por el PP, cuyo concejal en el gobierno actual, Marco Antonio Rodríguez, se limitó a anunciar su voto positivo al presupuesto.

La mayor parte para el escudo social

El grupo de gobierno señala como el principal bloque de gasto el que se centra en el escudo social y la atención a las personas, con 41,3 millones de euros, el 61,26% del presupuesto. Esta área crece un 14,07%, con 5,1 millones más, y permitirá reforzar la atención social primaria, apoyar a entidades del tercer sector y mejorar infraestructuras como el centro Guaidyl, el CADI y el Virgen del Pino.

El pleno vivió, por momentos, un cruce de reproches sobre gestiones pasadas.