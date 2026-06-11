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El Consejo de Ministros lo aprueba: la DGT refuerza la baliza V16 y un nuevo sistema de avisos que cambiará la forma de avisar a los conductores tinerfeños

El objetivo es mejorar la gestión del tráfico mediante el intercambio de datos en tiempo real entre administraciones y operadores

El Consejo de Ministros aprueba un nuevo sistema de avisos en carretera para los conductores

El Consejo de Ministros aprueba un nuevo sistema de avisos en carretera para los conductores / José Luis Roca

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Helena Ros

Helena Ros

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Real Decreto que establece el marco normativo para los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) en España. La medida incorpora la Directiva (UE) 2023/2661 y refuerza la apuesta por una movilidad más digital, conectada y segura.

El objetivo de esta normativa es mejorar la gestión del tráfico mediante el intercambio de datos en tiempo real entre administraciones, operadores, gestores de infraestructuras y centros de control. Además, de anticipar incidencias, ofrecer mejor información a los viajeros y avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente y sostenible.

Fortalecimiento del ecosistema de datos de movilidad

Uno de los puntos clave del Real Decreto es el refuerzo de los Puntos de Acceso Nacional, plataformas que actúan "como ventanillas únicas para el acceso a los datos de movilidad y transporte, permitirán una mayor coordinación entre administraciones y operadores y garantizarán la continuidad geográfica de los servicios SIT en toda la UE". En el caso de la DGT, el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, en funcionamiento desde 2021, centraliza datos sobre el estado de la red, obras, restricciones, cierres de carreteras, obstáculos, eventos o incidencias.

La norma identifica además otros dos nodos gestionados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: el Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal y el de Zonas de Estacionamiento Seguras y Protegidas para vehículos pesados.

Más avisos en tiempo real

El nuevo marco normativo obliga a comunicar telemáticamente aquellas circunstancias que puedan afectar a la circulación, como obras, cortes de vía, restricciones, incidencias o eventos especiales.

Este intercambio de información permitirá que los conductores reciban avisos con mayor rapidez y que los centros de gestión del tráfico puedan actuar de forma más eficaz ante situaciones de riesgo.

Sistemas Inteligentes de Transportes

Sistemas Inteligentes de Transportes / DGT

Tecnologías conectadas con la DGT

El Real Decreto también refuerza el despliegue de tecnologías conectadas que la DGT viene impulsando en los últimos años. Entre ellas destacan la plataforma DGT 3.0, la baliza V16 conectada, los conos conectados y las grúas conectadas.

Estas herramientas permiten comunicar incidencias en carretera en tiempo real, mejorar la seguridad de los usuarios y avanzar hacia una movilidad cooperativa y automatizada. En el caso del dispositivo de emergencia V16, permite avisar de la presencia de vehículos detenidos por avería o accidente, mientras que los conos conectados se encargan de informar sobre obras o desperfectos en la vía.

Protección de datos y accesibilidad

Se establece que el tratamiento de datos personales solo podrá realizarse cuando sea necesario para prestar servicios inteligentes de transporte y siempre respetando la normativa europea y nacional de protección de datos.

Además, incorpora principios de accesibilidad universal, igualdad de acceso y transparencia para que los servicios digitales de movilidad puedan ser utilizados por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o con menor competencia digital.

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Con esta normativa, "España se sitúa en línea con la estrategia europea para la construcción de un espacio común de movilidad inteligente y refuerza su compromiso con la transformación digital del transporte y la transición hacia una movilidad más segura, conectada y sostenible", concluyen desde la DGT.

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