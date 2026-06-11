Así es el avión que trasladará al papa León XIV de Gran Canaria a Tenerife

El papa León XIV llegará este viernes a Tenerife dentro de su visita oficial a Canarias. El Pontífice tiene previsto aterrizar a las 9:10 horas en el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, tras despegar de Gando, en Gran Canaria, a las 8:30 horas.

Su llegada a la isla será uno de los momentos más esperados de una visita que ha generado una gran expectación entre los fieles del Archipiélago. Tenerife acogerá una jornada de actos institucionales y religiosos que situará a la isla en el centro de la agenda papal en Canarias.

Un vuelo especial entre Gran Canaria y Tenerife

El traslado hasta Tenerife se realizará en un avión de Iberia acondicionado para la visita oficial de León XIV a España. La aeronave pertenece a la flota de Airbus A320 de la compañía, un modelo utilizado habitualmente en vuelos de corto y medio radio.

El avión ha sido preparado para acoger al Papa, a su comitiva oficial y a los periodistas acreditados que siguen la gira. Entre los elementos incorporados para la ocasión figura el escudo papal junto a la puerta principal de embarque, además de detalles decorativos inspirados en la identidad del Vaticano.

Iberia

La compañía ha adaptado el vuelo con criterios de seguridad, privacidad y comodidad para el desplazamiento del Santo Padre. El modelo elegido destaca también por su eficiencia energética y por la reducción de emisiones y ruido respecto a generaciones anteriores de aeronaves.

La Virgen de la Candelaria acompañará al Papa

Uno de los detalles más simbólicos del trayecto será la presencia de una imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias. La representación mariana acompañará al Pontífice durante el desplazamiento entre Gran Canaria y Tenerife, como gesto hacia una de las devociones religiosas más arraigadas de las Islas.

La elección tiene un significado especial para Tenerife, donde se encuentra la basílica dedicada a la patrona canaria. Su presencia en el vuelo refuerza el vínculo espiritual de la visita papal con la identidad religiosa del Archipiélago.

Referencias religiosas y culturales a bordo

La experiencia a bordo incluirá una propuesta gastronómica diseñada para la ocasión, con productos frescos y materias primas inspiradas en la cocina española, adaptada a la duración del trayecto entre islas.

La ambientación musical tendrá también un componente simbólico. Durante distintos momentos del viaje sonarán composiciones interpretadas por la Escolanía de El Escorial, una institución vinculada históricamente a la tradición agustiniana.

Este detalle conecta con la trayectoria personal de León XIV, que perteneció a la Orden de San Agustín antes de su elección como Papa y llegó a ocupar responsabilidades destacadas dentro de la congregación.