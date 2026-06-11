Dónde aparcar en La Laguna durante la visita del papa León XIV: zonas habilitadas y parkings cerrados

La Laguna contará este viernes con grandes zonas de aparcamiento alternativo con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad. Ante las restricciones de tráfico y estacionamiento previstas en el casco histórico, el Ayuntamiento ha recomendado evitar los desplazamientos innecesarios y utilizar el transporte público siempre que sea posible.

Los principales espacios para dejar el vehículo serán la explanada del Centro Comercial Alcampo y varios parkings gratuitos del campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. La medida busca facilitar que quienes tengan que acercarse al municipio puedan aparcar fuera del área más afectada por los cortes y continuar el desplazamiento en guagua o tranvía.

El dispositivo se activará en una jornada especialmente compleja para la movilidad en La Laguna, con cortes, restricciones de aparcamiento y afecciones en vías clave como la TF-5 y la TF-13, también conocida como Vía de Ronda.

Dónde se podrá aparcar este viernes en La Laguna

Las zonas de aparcamiento alternativo estarán situadas fuera del casco histórico y próximas a conexiones de transporte público. El objetivo es evitar que los vehículos particulares entren en las áreas más afectadas por el dispositivo de seguridad.

La primera gran zona habilitada será la explanada del Centro Comercial Alcampo, un espacio amplio y bien conectado con los accesos al municipio.

También se podrá aparcar en diferentes puntos del campus de Guajara, especialmente en las zonas de las facultades de Bellas Artes y Derecho, así como en el entorno del Aulario General de Guajara.

Aunque la Universidad de La Laguna no tendrá actividad lectiva presencial durante la jornada, estos espacios abrirán para facilitar el estacionamiento de vehículos. Desde allí, los usuarios podrán acceder a paradas de guagua y tranvía situadas a pocos metros.

Aparcar fuera del centro y seguir en transporte público

El concejal de Movilidad de La Laguna, Domingo Galván, ha recordado que todas las instituciones implicadas en el dispositivo han pedido a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios durante la visita del papa.

No obstante, el Ayuntamiento reconoce que muchas personas deberán acercarse al casco histórico por motivos laborales, familiares, sanitarios o de otro tipo. Por eso se han previsto zonas de aparcamiento disuasorio que permitan dejar el coche fuera del área de mayores restricciones.

La recomendación municipal es: aparcar en Alcampo o Guajara y continuar el trayecto en transporte público. Tanto TITSA como MetroTenerife han anunciado refuerzos de líneas y trayectos para dar respuesta al movimiento de personas previsto durante la mañana del viernes.

Parkings cerrados en La Laguna por la visita del papa

La Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios, MUVISA, ha informado de que dos de sus aparcamientos permanecerán cerrados por completo durante el dispositivo.

El aparcamiento subterráneo de la plaza del Cristo y el parking de la calle Rodríguez Moure cerrarán desde las 14.00 horas de este jueves 11 de junio y permanecerán fuera de servicio hasta las 14.00 horas del viernes 12 de junio.

A partir de esa hora, ambos aparcamientos reabrirán por completo y recuperarán su actividad normal.

El cierre afecta especialmente a una zona clave del casco histórico, ya que la plaza del Cristo será uno de los puntos principales de la visita del papa León XIV a La Laguna.

Alternativa para abonados de MUVISA

Los abonados de los aparcamientos de la plaza del Cristo y Rodríguez Moure tendrán una alternativa específica durante las 24 horas de cierre.

MUVISA ha establecido como espacio de referencia el parking de Las Quinteras, que durante ese periodo podrá albergar únicamente, y de manera excepcional, los vehículos afectados por estas restricciones.

La medida busca minimizar el impacto para los usuarios habituales de estos aparcamientos, que no podrán acceder a sus plazas mientras esté activo el dispositivo.

Zonas donde no se podrá aparcar

La visita del papa León XIV obligará a restringir el estacionamiento en numerosas calles del casco histórico y su entorno. Estas limitaciones forman parte del plan de seguridad y coordinación previsto para garantizar el desarrollo de los actos en la ciudad.

Entre las zonas afectadas se encuentran la plaza del Cristo, Nava y Grimón, Quintín Benito, Cabrera Pinto, Tabares de Cala, Anchieta, plaza del Adelantado, Quinteras, Santo Domingo, Padre Herrera y Juan de Vera, entre otras vías próximas al recorrido y a los espacios del dispositivo.

También habrá restricciones en zonas de acceso como el camino Las Mercedes, Las Peras, Concepción Salazar, Camino La Rúa, Luisa Estany, Camino El Cañaveral, Pintor José Aguiar, Camino Pista Militar de San Roque y Ladera de San Roque.

Por ello, el Ayuntamiento recomienda no intentar acceder en coche al centro histórico durante la mañana del viernes y retirar los vehículos de las zonas afectadas antes de la activación de las restricciones.