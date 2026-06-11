Alianza para fortalecer el futuro de las construcciones metálicas

La Asociación de Industrias de Construcciones Metálicas de Santa Cruz de Tenerife (Asicomte, integrada en Femete) y la consultora especializada Innovaris, S.L.U. han firmado un convenio de colaboración destinado a fortalecer la competitividad, la excelencia en la gestión, la sostenibilidad y la transformación digital de las empresas del sector de las construcciones metálicas de la provincia tinerfeña.

El propósito del acuerdo es acercar a las empresas asociadas herramientas, conocimientos y servicios especializados que les permitan afrontar con mayores garantías los retos actuales del mercado, las exigencias normativas y las nuevas oportunidades de desarrollo empresarial.

La colaboración surge ante la creciente necesidad de que las empresas adapten sus procesos a los requisitos legales y normativos relacionados con ámbitos como la calidad, el medio ambiente, la prevención de riesgos laborales o la eficiencia energética, así como a los desafíos derivados de la digitalización, la sostenibilidad y la evolución de los modelos de negocio.

Entre los principales objetivos del convenio, que ha sido suscrito por el presidente de Asicomte, Hernán Maximiliano Milone, y el socio director de Innovaris, Alexis Robles Hormigo, destacan el aumento del número de empresas que implanten sistemas de gestión normalizados, la mejora de la productividad y competitividad empresarial, el impulso de la excelencia organizativa, el fortalecimiento de la sostenibilidad corporativa y el refuerzo de la confianza de clientes y consumidores.

Gracias a este acuerdo, las empresas asociadas a Asicomte podrán acceder en condiciones preferentes a servicios especializados de implantación, mantenimiento y auditoría interna de sistemas de gestión, proyectos de transformación digital mediante herramientas tecnológicas específicas, asesoramiento para la obtención de certificaciones, desarrollo de memorias de sostenibilidad y Estados de Información No Financiera (EINF), así como iniciativas relacionadas con el marcado CE y otros requisitos reglamentarios.

Asesoramiento, formación y subvenciones

Asimismo, Innovaris desarrollará acciones de divulgación, asesoramiento técnico y formación especializada, tanto mediante talleres abiertos como a través de programas formativos diseñados a medida para las necesidades concretas de las empresas asociadas. Además, ambas entidades colaborarán en la identificación y aprovechamiento de convocatorias de subvenciones municipales, insulares, autonómicas, nacionales y europeas que favorezcan la puesta en marcha de proyectos conjuntos.

El convenio también contempla un descuento exclusivo del 10% en los servicios de Innovaris para las empresas asociadas de Asicomte, facilitando así el acceso a soluciones avanzadas de gestión, innovación y sostenibilidad.

Con esta alianza, Asicomte e Innovaris refuerzan su compromiso con el desarrollo del tejido industrial vinculado a las construcciones metálicas en la provincia tinerfeña, favoreciendo la modernización empresarial, la mejora continua y la creación de organizaciones más eficientes, sostenibles y preparadas para competir en un entorno cada vez más exigente.