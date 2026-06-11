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No te alarmes si ves Guardia Civil en la TF-5: forma parte del dispositivo por la visita del papa León XIV

Los agentes realizan pruebas y controles en la autopista del norte y en distintos accesos antes de la llegada de León XIV a Tenerife

La Guardia Civil realiza pruebas y controles en la TF-5 antes de la llegada de León XIV a Tenerife

La Guardia Civil realiza pruebas y controles en la TF-5 antes de la llegada de León XIV a Tenerife / E.D.

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La presencia de agentes de la Guardia Civil en la TF-5 y en varios accesos del área metropolitana no debe generar alarma. Forma parte de los preparativos del dispositivo de seguridad previsto por la visita del papa León XIV a Tenerife.

Durante las últimas horas se han visto efectivos en distintos puntos de la autopista del norte, especialmente en el tramo comprendido entre el entorno de la Avenida Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, y el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Según la información disponible, la Guardia Civil está realizando pruebas operativas y revisiones previas en la vía y en sus accesos para coordinar el dispositivo que se activará con motivo de la llegada del Pontífice a la isla. Estas labores se desarrollan también en coordinación con la Policía Local en la entrada de Santa Cruz de Tenerife.

Motos, vehículos oficiales y coches camuflados

El despliegue incluye la presencia de motocicletas de la Guardia Civil circulando por la autopista, así como vehículos oficiales y coches camuflados con agentes en el exterior en distintos puntos del recorrido.

También se han observado efectivos en varios puentes y accesos de la TF-5, dentro de las labores preparatorias para garantizar la seguridad, ordenar la movilidad y comprobar los itinerarios previstos.

La TF-5, una de las vías clave del dispositivo

La TF-5 será una de las carreteras más relevantes durante la visita del papa León XIV a Tenerife, ya que conecta el área metropolitana con el Aeropuerto Tenerife Norte, La Laguna y distintos puntos del norte de la isla.

La llegada del Pontífice obligará a reforzar la coordinación entre los cuerpos de seguridad, los servicios de emergencias y los responsables de movilidad. Por ello, los conductores pueden encontrarse con presencia policial, controles puntuales o movimientos de vehículos oficiales en las horas previas a la visita.

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Las autoridades recomiendan circular con precaución, respetar las indicaciones de los agentes y consultar la información oficial sobre cortes, desvíos y restricciones antes de iniciar cualquier desplazamiento.

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