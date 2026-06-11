La Aemet prevé temperaturas de hasta 30 grados este viernes en Tenerife

Los tinerfeños miran este viernes, 12 de junio, al cielo para ver si el tiempo acompañará en esta jornada tan especial en la que el papa León XIV visitará la isla. Para todos ellos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa: habrá cielos nubosos en el norte, precipitaciones débiles en zonas de interior y temperaturas en aumento. De hecho, los termómetros podrán alcanzar los 30 grados en algunos puntos de la isla.

En concreto, la previsión indica que estará nuboso en el norte por debajo de los 500-700 metros, tendiendo a abrir amplios claros a partir de la mañana. En el resto de zonas, despejado, con algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada.

No se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en zonas del interior a partir del mediodía, acompañadas de intervalos de nubosidad media y alta.

30º en Tenerife

En cuanto a las temperaturas, seguirán con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en zonas del interior, que puede ser localmente moderado en cumbres, pudiendo alcanzar los 30 ºC en zonas del interior orientadas al sur.

Viento entre flojo y moderado del norte, con brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento moderado del suroeste, con intervalos de fuerte en cotas altas expuestas del Teide, donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes.

Jornada de fuerte calor en Tenerife, archivo. / María Pisaca

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, estará nuboso en zonas bajas por debajo de los 500-700 metros en el norte de las islas, que tenderá a abrir amplios claros durante las horas centrales.

En el interior de las islas de mayor relieve no se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, que irán acompañadas de intervalos de nubosidad alta y media. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en costas, que puede ser moderado en zonas de interior de las islas de mayor relieve.

Es probable que localmente se alcancen los 30ºC en zonas de interior del sureste de Fuerteventura y los 30-32ºC en medianías y cumbres orientadas al sur de Gran Canaria.