La Aemet avisas: los vientos seguirán protagonizando la jornada del jueves en Tenerife
También se esperan cielos nubosos y temperaturas en ascenso
Los vientos seguirán siendo protagonistas este jueves, 11 de junio, en Tenerife, donde soplarán de forma moderada en diferentes puntos de la isla. Así lo indica la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que añade que habrá temperaturas en ascenso, alcanzando los 26 grados, y cielos nubosos.
En el conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y litorales y medianías del norte de las islas de mayor relieve, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde, mientras que en el resto estará poco nuboso o despejado.
También habrá viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la madrugada y a primeras horas, amainando a lo largo del día.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
En el norte, por debajo de unos 700 a 900 metros, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el nordeste a primeras y últimas horas y del poco nuboso en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, salvo intervalos matinales en el suroeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el oeste. En medianías y zonas altas, tenderá a flojo en la segunda mitad del día. En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte a partir de la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 26
LA GOMERA
En el norte, por debajo de unos 600 a 800 metros, intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en horas diurnas. En el resto de zonas poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ligero ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el suroeste. En medianías, tenderá a flojo en la segunda mitad del día y en cumbres será flojo variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 26
LA PALMA
En el norte y este, por debajo de unos 800 a 900 metros, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el nordeste a primeras y últimas horas y del poco nuboso en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el oeste. En medianías, tenderá a flojo en la segunda mitad del día y en cumbres será flojo variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 24
EL HIERRO
En el norte, por debajo de unos 600 a 800 metros, intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en horas diurnas. En el resto de zonas poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el suroeste. En medianías, tenderá a flojo en la segunda mitad del día y en cumbres será flojo variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 18
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