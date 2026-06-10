Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
El accidente se ha producido en sentido Santa Cruz de Tenerife y los recursos de emergencias trabajan en la zona
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un camión ha volcado este miércoles en la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de la zona de Güímar, lo que ha provocado retenciones en la vía.
Según el 112, los recursos de emergencias intervienen en el lugar del accidente.
Además, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los agentes y del personal de emergencias.
- La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
- El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
- Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna
- El cierre del Anillo Insular de Tenerife por el oeste supera el 70% de ejecución
- La Aemet advierte de un nuevo aviso amarillo este lunes en Tenerife: los vientos darán paso a los fenómenos costeros adversos
- Adiós a la cartera tradicional: la UE cambia las normas y los tinerfeños podrán llevar toda la documentación oficial en el móvil a partir de 2027
- Cinco vuelos son desviados al aeropuerto Tenerife Sur por las malas condiciones meteorológicas en Tenerife Norte
- Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora