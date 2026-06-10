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Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones

El accidente se ha producido en sentido Santa Cruz de Tenerife y los recursos de emergencias trabajan en la zona

Retenciones en la TF-1 por el vuelco de un camión

Retenciones en la TF-1 por el vuelco de un camión

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Un camión ha volcado este miércoles en la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de la zona de Güímar, lo que ha provocado retenciones en la vía.

Según el 112, los recursos de emergencias intervienen en el lugar del accidente.

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Además, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los agentes y del personal de emergencias.

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