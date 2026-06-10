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Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora
Sigue minuto a minuto la llegada del pontífice a Tenerife, los horarios previstos, el recorrido oficial, la celebración de la misa y todas las novedades de una visita histórica a Canarias
Canarias vivirá unas jornadas históricas con la visita del Papa León XIV los próximos 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. El pontífice llega a la isla en medio de una gran expectación y con una agenda marcada por los actos oficiales, el recorrido previsto y la celebración de la misa, uno de los momentos más esperados por los fieles.
En este directo podrás seguir minuto a minuto toda la información sobre la visita del Papa León XIV a Tenerife: horarios, desplazamientos, cortes de tráfico, accesos, recomendaciones para los asistentes, imágenes del ambiente y última hora de un viaje que centra la atención de Canarias.
Clara Santamaría
Guía de la visita del papa León XIV al centro de Las Raíces en Tenerife: primera parada y símbolo de acogida
La visita del papa León XIV a Tenerife está cada vez más cerca. Su Santidad llegará este viernes a las 09.10 horas al aeropuerto Tenerife Norte–Los Rodeos e inmediatamente se trasladará a la que será su primera parada en la Isla: el Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia de Las Raíces.
Eloísa Reverón
Los conciertos del Tenerife Music Festival, pendientes de un hilo: Santa Cruz de Tenerife activará su Plan Municipal de Emergencias por la visita del papa León XIV
La celebración de los conciertos del Tenerife Music Festival previstos para el viernes 12 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife pende de un hilo. El Ayuntamiento chicharrero activará desde este jueves, 11 de junio, su Plan Municipal de Emergencias (PEMU), en fase de Prealerta, con motivo de la histórica visita del papa León XIV a la ciudad, lo que afectará a la logística de este festival del perreo y música urbana, cuyo escenario también se ubica en la instalación portuaria, a pocos metros de donde el papa oficiará la misa.Y si finalmente se declara la fase de alerta del PEMU, alguien tendrá que tomar la decisión de suspender los ensayos y preparativos previos.
Almudena Cruz
Guía del peregrino para la visita del papa a Canarias: recomendaciones y consejos útiles para sobrevivir a los actos de León XIV
Ya no queda nada. Mientras la ciudad de Barcelona toma el testigo de Madrid para recibir a León XIV en su primer viaje apostólico a España, en Canarias se ultiman todos los detalles para recibir al pontífice. Con el objetivo de hacer más llevadero el impresionante despliegue de seguridad y logística necesario tanto en Gran Canaria como en Tenerife para el histórico acontecimiento de este jueves y viernes, días 11 y 12 de junio, bueno es hacer acopio de consejos prácticos y tips de seguridad para sobrevivir a que es un evento de naturaleza singular, no solo por su relevancia histórica e internacional, sino porque prácticamente supone el blindaje al tráfico de los puntos neurálgicos de la visita.
La Policía activa la ‘fase crítica’ para proteger al papa León XIV en Canarias
El plan especial de seguridad, con 4.000 agentes, afecta al pontífice, la comitiva y los ciudadanos
Las flores de Pedro Sánchez en Arguineguín
La Santa Sede ha impuesto condiciones a la visita del enviado papal a Gran Canaria, limitando la participación del séquito español y el gesto solidario.
León XIV bendice las ambulancias de sor Lucía Caram, que sale de Montjuïc hacia Ucrania: “La fe sin compromiso no es creíble”
La Fundación del Convento de Santa Clara de Manresa envía 19 vehículos sanitarios, nueve coches y una furgoneta al país en guerra
El Papa apela a construir unidad, combatir la violencia machista y velar por la salud mental en su primer día en Barcelona
El Pontífice alterna catalán y castellano en sus intervenciones en la Catedral y el Estadi Olímpic y reflexiona sobre la unidad de la sociedad, la salud mental y los feminicidios
¿Dónde ver al papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife? Este será el recorrido del papamóvil y consejos para llegar
El Ayuntamiento pide planificar los desplazamientos, usar transporte público y consultar los canales oficiales ante una jornada con previsión de asistencia multitudinaria
Illa sí recibe al papa, pero no lo hará Clavijo, al que adelanta Ángel Víctor Torres por orden de Pedro Sánchez
Ni con la paz papal decae la tensión entre los gobiernos estatal y canario. El presidente de España, Pedro Sánchez, estará este jueves en Gran Canaria y el viernes en Tenerife, con motivo de la visita de León XIV al Archipiélago, pero no acudirá a todos los actos programados por el Vaticano.
El Papa se reunió con Bad Bunny y su familia en el Santiago Bernabéu
León XIV mantuvo un encuentro privado con el músico puertorriqueño después del multitudinario acto en el estadio
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