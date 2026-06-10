TITSA refuerza sus guaguas con más de 10.000 plazas por la visita del papa León XIV a Tenerife

TITSA pondrá en marcha un dispositivo especial de transporte público con motivo de la visita del papa León XIV a Tenerife. La empresa reforzará su servicio para facilitar los desplazamientos de miles de personas que se prevé que acudan a los actos programados durante la jornada.

La compañía duplicará su capacidad habitual en las primeras horas de la mañana, una de las franjas en las que se espera una mayor demanda. En concreto, pasará de las 5.000 plazas previstas inicialmente a más de 10.000 plazas disponibles entre las 6:00 y las 8:00 horas.

El objetivo del operativo es ofrecer una alternativa al vehículo privado durante una jornada marcada por restricciones de tráfico, cortes en distintas vías y una elevada afluencia de personas en el área metropolitana.

Líneas reforzadas desde La Laguna, el norte y el sur

El dispositivo especial contempla refuerzos en las principales conexiones con Santa Cruz de Tenerife, especialmente en las líneas que enlazan el área metropolitana con la capital y en los corredores del norte y del sur de la isla.

Desde La Laguna, TITSA reforzará las líneas 014, 015 y 020. En el norte de Tenerife, se activarán servicios especiales en las líneas 100, 102 y 108. En el sur, se incrementará la oferta de las líneas 110, 112 y 114.

Tarifa única de un euro para guagua y tranvía

La planificación del servicio incluye también adaptaciones operativas en determinadas líneas para compatibilizar la movilidad ciudadana con las medidas de seguridad previstas durante la jornada.

Además, los usuarios que no dispongan de tarjeta Ten+ o bono residente podrán utilizar el servicio con una tarifa única de un euro por trayecto, tanto en guagua como en tranvía.

Lanzadera entre el Intercambiador y el Muelle Norte

Entre los dispositivos especiales de movilidad previstos destaca la puesta en marcha de una lanzadera especial que conectará el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife con el Muelle Norte.

TITSA también prevé diferentes refuerzos y desvíos temporales en varias líneas urbanas debido a los cortes de tráfico previstos.

Un amplio dispositivo humano

Para garantizar el correcto funcionamiento del servicio, TITSA movilizará un equipo integrado por 40 conductores, 10 mandos de operaciones, 6 profesionales de talleres y 11 vigilantes en el Intercambiador de Santa Cruz.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, destacó que se ha diseñado un operativo extraordinario para que las personas puedan desplazarse con seguridad y comodidad. Según señaló, la planificación busca minimizar incidencias en la circulación y favorecer el uso del transporte público en una jornada de especial relevancia para la isla.

TITSA recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos antes de salir y consultar la información actualizada sobre horarios, recorridos, paradas afectadas y posibles incidencias a través de sus canales oficiales.