El Papa León XIV clausurará su visita a España en la particular basílica de campaña de 'San Pietro' habilitada en Tenerife

Miércoles de frenesí para transformar la explanada de la Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife en una particular Basílica de San Pedro de campaña, donde el papa León XIV cerrará la visita a España que inició el pasado día 6 y que lo ha llevado por Madrid, Barcelona y, este jueves, a Gran Canaria.

La jornada comenzó a las siete y media de la mañana con el traslado de los tres cayucos a la parte trasera del altar para comprobar su estado, para continuar media hora después con la instalación del techo destinado a garantizar la sombra de los coros y la orquesta que intervendrán en la misa, así como en la zona de actuación de Los Sabandeños.

No existió tregua. Se cuida el mínimo detalle. A las ocho de la mañana tuvo lugar el primer ensayo general del coro y, antes de comenzar, el comité organizador local advertía de que se tuviera en cuenta que el escenario es completamente blanco… por aquello de las huellas al caminar.

Un recinto de 42.200 metros cuadrados para recibir al Pontífice

El ‘San Pietro’ chicharrero ocupa una planta rectangular de 42.200 metros cuadrados y se podrá acceder a través de cinco puertas, una vez superados los tres controles perimetrales.

En la parte central del aforo, aunque lindando con el agua, se sitúa el recinto celebrativo de 900 metros cuadrados, acotado en sus cuatro esquinas por tierra volcánica y vegetación autóctona que harán presente al papa el lugar en el que se encuentra. El punto más alto, situado a 3,10 metros, estará reservado para la presidencia que ocupará el Pontífice, quien estará acompañado durante la eucaristía, así como en las seis horas que permanecerá en la Isla, por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago.

En el interior se distinguen tres zonas y, para facilitar que los peregrinos puedan disfrutar de la ceremonia, se han instalado seis macropantallas. La visita al recinto permite descubrir, como ocurre en las mismas procesiones de los pueblos de la Isla, los puntos blancos alternos que determinan el trayecto que realizará a su llegada el papa León XIV.

Junto a los sectores en los que se ha dividido el aforo para facilitar el acceso, se trabajaba en la instalación de 220 baños químicos en el perímetro del recinto que linda con la vía de servicios y a los que hay que sumar otros tantos en la avenida Marítima, donde se prevé que se concentren aquellos que no solicitaron entrada.

Los últimos detalles antes de un día histórico

Desde la noche del martes muchos comenzaron a respirar tranquilos cuando recibieron sus pases con el correspondiente código QR, que ya ha llegado a la mayoría de los inscritos.

El recinto celebrativo se inspira en la cruz griega de San Pedro de Bramante y atesora detalles como la luz cenital que, a través de un lucernario, se reserva para la cátedra de Pedro que ocupará León XIV. En la parte trasera se han habilitado cuatro sacristías: una para el papa, otra para el séquito, una tercera destinada a toda la ornamentación litúrgica y una cuarta para los obispos y concelebrantes invitados.

Solo queda pendiente la llegada, durante la madrugada del viernes, del Cristo de La Laguna y de la Virgen de Candelaria. Dos de las imágenes más representativas de la religiosidad canaria que acompañarán la última eucaristía del papa León XIV en España.

¿Irá de blanco y dorado? Será el broche de oro a una visita histórica del Pontífice a España.