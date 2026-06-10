El puerto de Santa Cruz cerrará accesos y parte del tráfico marítimo por la misa del papa León XIV

El puerto de Santa Cruz de Tenerife aplicará este viernes distintas restricciones de tráfico marítimo, circulación de vehículos y movilidad peatonal con motivo de la misa del papa León XIV en el recinto portuario, la última de su viaje a España.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que el dispositivo se mantendrá desde la medianoche hasta las 17.00 horas, aunque algunas limitaciones tendrán horarios específicos. El objetivo es garantizar la seguridad y el desarrollo de una jornada en la que se espera una amplia afluencia de personas.

Entre las medidas previstas, se cortará el tráfico marítimo en la Dársena de Los Llanos entre las 07.00 y las 15.00 horas. Además, el acceso sur al puerto, situado por la zona del Auditorio de Tenerife, permanecerá cerrado desde la medianoche hasta las 17.00 horas.

También quedará cerrada al paso de vehículos y peatones la vía de servicio del puerto en el tramo comprendido entre el Auditorio y el barranco de Santos, en el mismo horario. Como alternativa, se habilitarán accesos de entrada y salida por el muelle norte y la dársena de pesca.

La movilidad peatonal en el muelle de enlace deberá realizarse a través de la estación marítima Agustín de Betancourt, conocida también como edificio Puerto-Ciudad. En el caso de los trabajadores, solo se permitirá el acceso al personal autorizado y previamente identificado por la Guardia Civil.

El entorno de la Dársena de Los Llanos afectado por el evento y por el dispositivo de seguridad, incluida la explanada L-2, el dique exterior y las zonas anexas al Auditorio, tendrá consideración de zona de acceso restringido durante la jornada.

La Autoridad Portuaria ha señalado que las restricciones se mantendrán hasta la normalización de la operativa en el recinto.