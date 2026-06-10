El PSOE expulsa a los dos concejales de Güímar que le dieron la Alcaldía al PP

El PSOE de Güímar anuncia que los concejales José Miguel Hernández y Patricia Encinoso son expulsados por ""suscribir una moción de censura sin la autorización expresa de los órganos del partido", lo que "vulnera" los Estatutos Federales. La decisión fue notificada a los interesados y en la misma se rechaza el recurso presentado por los afectados contra la expulsión que acordó la Comisión Ejecutiva Feredal el pasado 17 de diciembre de 2025. Los ya exediles socialistas pueden acudir a la vía judicial..

José Miguel Hernández y Patricia Encinoso participaron en la moción de censura que llevó a Carmen Luisa Castro (PP) a la Alcaldía de Guímar hace diez meses, el 11 de agosto de 2025. Hasta entonces, ambos concejales integraban el gobierno municipal que formaban CC, Unidas Sí Podemos y PSOE, con Gustavo Pérez (CC) como alcalde. El PSOE tenía cinco ediles. Tras prosperar la censura, Hernández y Encinoso se mantienen en el grupo de gobierno y otros tres socialistas pasan a ser parte de la oposición.

Los concejales ahora expulsados del PSOE pasarán a tener la condición de no adscritos.. Según la legislación vigente, mantendrán los derechos que tienen vigentes en la actualidad, tanto económicos como de gestión. Hernández es, además de quinto teniente de alcalde, responsable de Obras y Servicios Municipales, Economía y Hacienda, entre otras áreas: Encinoso lo es de Fiestas y Transportes.

Ataque frontal a quien fue su alcalde

En el pleno que la concejala del PP Carmen Luisa Castro recuperó la Alcaldía -con el repaldo de sus otros ocho compañeros de partido, el edil de NC y los dos votos de los ediles sosiclistas-, ambos concejales recriminaron al exalcalde Gustavo Pérez haber protagonizado unos dos primeros años de mandato «desastrosos», «falta de transparencia», «deterioro de los servicios públicos», además de reprocharle la gestión del desalojo de Las Bajas y las consecuencias económicas para la administración.

El PSOE de Güímar defiende, a través de sus cuentas en redes sociales, que "se ha desarrollado un procedimiento plenamente garantista y con absoluto respeto" a los derechos de sus ya excompañeros. "Ambos fueron escuchados, presentaron las alegaciones que estimaron oportunas y estas fueron analizadas y finalmente desestimadas conforme a las normas de nuestra organización".

El PSOE pide sus ceses y que le retiren cargos y sueldos

El PSOE de Tenerife considera que esta situación obliga al Ayuntamiento a revisar las condiciones de dedicación, retribuciones y demás derechos políticos y económicos que pudieran haberse visto modificados como consecuencia de la nueva mayoría surgida tras la moción de censura. Ante esta situación, el secretario de Organización del PSOE en la Isla, Óscar Olave, sostiene que "la alcaldesa debe cesar a los concejales expulsados de todos los cargos de gobierno que ocupan y revocar las dedicaciones y retribuciones que resulten incompatibles con su condición de concejales no adscritos"