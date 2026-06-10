La Villa de La Orotava celebra la infraoctava del Corpus Christi con alfombras florales y procesiones

Las fiestas patronales de la Villa de La Orotava, en honor a San Isidro Labrador y a su esposa, Santa María de la Cabeza, conmemoran el 11 de junio la infraoctava del Corpus Christi, junto con un conjunto de celebraciones. En el calendario tradicional que ya caracteriza al municipio villero, dicha jornada se festeja, además de con procesiones, con las alfombras florales.

Desde las 07.00 horas, quienes se encuentren allí podrán escuchar el tradicional repique de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de La Concepción. A las 07:15 horas, un cuarto de hora más tarde, y en ese mismo lugar, se celebrará la eucaristía. Allí mismo se reunirán los alfombristas para dar comienzo al plato fuerte de la jornada: la confección de las alfombras de flores alrededor del Magno Tapiz de la plaza del Ayuntamiento.

A las 10.30 horas de la mañana, en la Sociedad Liceo de Taoro, se celebrará el XLII Concurso de Vinos 'Villa de La Orotava', correspondiente a su cuadragésima octava edición. En esta segunda fase participarán vinos de cosecheros de la Villa de La Orotava y vinos con denominación de origen de ámbito insular. El certamen está organizado por la Sociedad Cultural Liceo de Taoro y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava, el Consejo Regulador de Vinos del Valle de La Orotava y el Cabildo Insular de Tenerife.

Alfombras de flores por las calles

Asimismo, desde primeras horas de la mañana, las calles del municipio villero verán a 36 agrupaciones y familias elaborar los tapices en las subidas y bajadas del casco histórico. A las 12:00 horas, en la parroquia matriz de La Orotava, se expondrá de manera solemne el Santísimo Sacramento y, más tarde, a las 18:30 horas, se celebrará la segunda de las eucaristías. Estas contarán con la presencia del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y de los sacerdotes de la diócesis que visiten la Villa ese día.

En el apartado musical, habrá una intervención de las Corales de la Villa de La Orotava para dar inicio a la procesión del Santísimo Sacramento por el trayecto alfombrado. Asistirán el clero, las cofradías, las hermandades y las autoridades allí presentes. A la entrada en la plaza del Ayuntamiento, se dirigirá una alocución a los fieles congregados ante el Santísimo Sacramento, acompañada por el canto del 'Tantum Ergo' y del himno eucarístico 'Cantemos al Amor de los Amores', a cargo de las Corales de la Villa y la Agrupación Musical Orotava.

Seguidamente, y como colofón a esta jornada festiva, tendrá lugar la 'Bendición Solemne con Su Divina Majestad' desde el balcón central del Ayuntamiento y la procesión de retorno hasta la parroquia, donde se celebrará la Reserva del Santísimo Sacramento, acompañada por los cantos de alabanza.