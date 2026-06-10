La pizzería de Tenerife frente al mar que está conquistando a los amantes de la cocina italiana: apuesta por dos estilos diferentes de pizza

La cocina italiana sigue siendo una de las grandes favoritas de muchas personas, cada vez son más los establecimientos que apuestan por ofrecer estas recetas elaboradas con productos de calidad para que los clientes disfruten de una experiencia gastronómica inolvidable.

En Tenerife, más concretamente en la zona de Las Galletas (Arona), una nueva pizzeria ha abierto sus puertas. Se trata de Maestro Pizzería, un local que ofrece diferentes opciones para los amantes de la cocina italiana.

El creador de contenido @elsiciliano_tenerife lo ha visitado recientemente y no ha dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Esta pizzería frente al mar acaba de abrir en Las Galletas", comenta.

Diferentes tipos de pizza

Maestro Pizzería abrió sus puertas hace unas semanas y se está convirtiendo en una parada obligatoria en el sur de Tenerife para los amantes de la gastronomía italiana, Uno de los aspectos que más conquista de su oferta es la posibilidad de elegir entre dos estilos de pizza diferentes. Por un lado, la pizza contemporánea, que se caracteriza por una masa más aireada y un borde alto; y por otro, la pizza de estilo romano, más fina y crujiente.

En su vista, el creador de contenido gastronómico se decantó por la pizza Bona, una propuesta que combina crema de albahaca, fior di latte, cebolla caramelizada, panceta crujiente, crema de parmesano. Según destaca, "la cebolla caramelizada le da un toque increíble".

Más opciones para viajar a Italia sin salir de Tenerife

Sin embargo, el plato que más sorprendió fue el arancino siciliano, una de las elaboraciones más emblemáticas de Sicilia. "Probablemente, uno de los mejores que he probado en Tenerife. Muy parecido a los que se hacen en mi pueblo en Sicilia", asegura.

La carta también incluye otras propuestas como las burratinas fritas acompañadas de salsa para compartir, diferentes variedades de pasta fresca y recetas menos habituales, como la pasta con ragú blanco de jabalí.

Además de eso, cuento con opciones como el tris di papas locas, la frittura maestro, tagliere salumi e formaggi, ideal para compartir dos personas.

Los amantes del dulce también pueden disfrutar de dulces como el gnocco fritto con nutella o crema de pistacchio, la pizza dolce maestro o el babà napoletano con panna montata, diferentes opciones para culminar una experiencia gastronómica perfecta.

¿Dónde y cuándo probar estas elaboraciones?

Maestro Pizzería se encuentra en la calle Varadero, 22, en Las Galletas, municipio de Arona. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, un reflejo de la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones pese a que es un establecimiento abierto recientemente.

Abre todos los días de 12:30 a 22:30 horas para ofrecer servicio de almuerzo y cenas, excepto martes que permanece cerrado por descanso del personal.

Además de la comida, uno de los grandes atractivos del establecimiento es su ubicación. Situado frente al mar, permite disfrutar de la experiencia con unas buenas vistas y "lo mejor de todo es que después puedes darte un paseo por una zona de Las Galletas", recomienda el creador de contenido.