El Ayuntamiento de los Realejos aumenta la inversión del año en siete millones de euros extra

El Ayuntamiento de Los Realejos podrá invertir este año más de 12,5 millones de euros, unos siete millones más de lo previsto inicialmente. Esto es posible porque el municipio ha cerrado 2024 y 2025 con más ingresos que gastos, lo que le permite usar parte de ese ahorro para hacer nuevas obras y mejoras.

Hasta ahora, ya se estaban usando unos cinco millones de euros del superávit de 2024. A esa cantidad se sumarán ahora otros dos millones procedentes del superávit de 2025, siempre que el Ayuntamiento cumpla las condiciones que marca la ley.

Más inversión para 2026

Esa posibilidad llegó después de que, el tres de junio, el Gobierno de España publicara en el Boletín Oficial del Estado que las entidades locales pueden volver a destinar su superávit a inversiones, siempre que no tengan deuda, cumplan las reglas fiscales, hayan cerrado el ejercicio con ahorro y paguen a sus proveedores en un plazo inferior a 30 días.

Con este dinero, el Ayuntamiento podrá seguir haciendo obras en barrios, colegios, centros sociales, instalaciones deportivas y plazas, además de continuar con varios proyectos importantes del mandato. También se destaca el buen trabajo del área económica municipal, que durante 2025 tramitó más de 1.500 informes de fiscalización, una media de casi seis informes diarios, de los que, un 92 % de ellos se resolvieron de positivamente.