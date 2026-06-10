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Innovación para los alumnos de los centros formativos gastronómicos de Tenerife

El proyecto tiene como objetivo acercar a los estudiantes a la realidad profesional

Una acción gastronómica.

Una acción gastronómica. / El Día

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Estudiantes del CIPF Virgen de la Candelaria mostraron este miércoles los resultados de su participación en Gastronomy Sprint, una iniciativa desarrollada en el marco del convenio entre Turismo de Tenerife y Basque Culinary Center, vinculada al eje de innovación, y liderada por GOe Tech Center, el centro tecnológico en gastronomía de Basque Culinary Center.

El proyecto tiene como objetivo acercar a los estudiantes a la realidad profesional a través de un reto gastronómico basado en la investigación y el desarrollo de aplicaciones culinarias a partir de productos locales de Tenerife. “Este proyecto refleja la apuesta del Cabildo de Tenerife por impulsar la innovación aplicada a la gastronomía como una herramienta de desarrollo económico, promoción del talento y fortalecimiento de nuestra identidad territorial”, destaca el vicepresidente insular, Lope Afonso.

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Elemento diferenciador

Afonso señala que “la gastronomía es uno de los grandes elementos diferenciadores de nuestro destino y un ámbito estratégico para seguir generando valor añadido” y que “iniciativas como esta favorecen la transferencia de conocimiento”.

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