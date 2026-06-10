Ni hotel ni residencia oficial: así es el palacio donde dormirá el papa León XIV durante su visita a Canarias

Ni hotel ni residencia oficial: el papa León XIV dormirá en el Palacio Episcopal de Santa Ana durante su visita a Canarias. El pontífice estará el 11 de junio en Gran Canaria, donde pasará la noche en este edificio histórico de Las Palmas de Gran Canaria, situado en el barrio de Vegueta, frente a la Catedral de Santa Ana. Al día siguiente, el 12 de junio, viajará a Tenerife para completar su agenda en el Archipiélago.

La elección del inmueble no es casual. El Palacio Episcopal es la residencia oficial del obispo de Canarias, José Mazuelos, y uno de los edificios religiosos más relevantes del casco histórico de la capital grancanaria. Durante unas horas, se convertirá en la residencia temporal del máximo representante de la Iglesia católica en la última etapa de su visita a España.

Dónde está el palacio donde se alojará el papa León XIV

El Palacio Episcopal de Santa Ana está en pleno centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza de Santa Ana, junto a la Catedral y frente a otros edificios emblemáticos de Vegueta. Es un entorno de gran valor patrimonial y una de las zonas más visitadas de la ciudad.

El inmueble forma parte de la Diócesis de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, abarca Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En cambio, Tenerife pertenece a la Diócesis Nivariense, con sede en San Cristóbal de La Laguna, que comprende también La Palma, La Gomera y El Hierro.

La pernoctación del papa León XIV en el Palacio Episcopal se producirá tras una jornada llena de actos religiosos, institucionales y sociales en Gran Canaria. Al día siguiente, el pontífice viajará a Tenerife, donde tiene previsto participar en diferentes encuentros y presidir la Eucaristía en Santa Cruz de Tenerife.

Cómo será la estancia del papa León XIV

Según la información conocida, el Papa ocupará una zona independiente situada en la planta alta del edificio, separada de las dependencias habituales del obispo de Canarias.

Ese espacio reservado para León XIV cuenta con cuatro dormitorios. Uno de ellos dispone de baño incorporado y será el que utilizará el pontífice durante su estancia en Gran Canaria.

La organización de la visita ha optado por un alojamiento discreto, institucional y vinculado a la Iglesia.

Un descanso antes de la visita a Tenerife

La noche en el Palacio Episcopal tendrá lugar antes de una jornada de máxima expectación en Tenerife. La agenda del papa León XIV en la isla tinerfeña incluye actos en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, con una atención especial al encuentro con personas migrantes y a la misa prevista en el puerto capitalino.

Un palacio del siglo XVI en Vegueta

El Palacio Episcopal de Santa Ana tiene sus orígenes en el siglo XVI. La primera sede episcopal fue levantada sobre varias casas relacionadas con el obispo Frías.

Con el paso del tiempo, el inmueble fue transformándose. Durante el siglo XVII sufrió importantes reconstrucciones y, ya en el siglo XIX, experimentó nuevas ampliaciones que le dieron buena parte de la imagen que conserva en la actualidad.

El resultado es un complejo arquitectónico que reúne distintas etapas históricas y que constituye uno de los principales ejemplos del patrimonio religioso de Canarias.

La fachada frente a la Catedral de Santa Ana

Uno de los elementos más destacados del Palacio Episcopal es su fachada principal, orientada hacia la plaza de Santa Ana y situada frente a la Catedral. Es una de las imágenes más reconocibles del entorno, aunque para muchos visitantes suele pasar más desapercibida que el templo catedralicio.

La portada principal, de estilo plateresco y fechada en el siglo XVI, es una de las piezas de mayor interés del conjunto. Está decorada con elementos de tradición gótica y se remata con un característico balcón de celosía situado en la esquina que mira directamente hacia la Catedral.

La imagen exterior del edificio se completa con otras intervenciones posteriores. La fachada trasera fue remodelada en 1867 por el arquitecto Manuel Ponce de León, que introdujo una estética más académica y clasicista y transformó la apariencia posterior del conjunto.

Tres patios y un jardín oculto

El Palacio Episcopal se organiza alrededor de tres patios porticados, que distribuyen las distintas dependencias interiores. Esta estructura responde a la evolución histórica del edificio y a su función como sede residencial e institucional.

En la parte posterior se extiende además un amplio jardín que, durante siglos, ha permanecido oculto para la mayoría de quienes recorren Vegueta.

De Gran Canaria a Tenerife

Después de pasar la noche en el Palacio Episcopal de Santa Ana, el papa León XIV continuará su viaje hacia Tenerife. La isla será el escenario de varios actos de la visita, em especial protagonismo para La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.