¿Hay clase en Tenerife el 12 de junio? El Gobierno de Canarias suspende las clases por la visita del papa León XIV

El Gobierno de Canarias ha ordenado suspender las clases en Tenerife el viernes 12 de junio con motivo de la visita del papa León XIV a la isla. La medida se adopta para reducir desplazamientos, reforzar la seguridad y facilitar el desarrollo del dispositivo previsto durante una jornada en la que se espera una afluencia masiva de personas a los actos programados en el área metropolitana.

La suspensión de la actividad lectiva no afectará solo a Tenerife. El Ejecutivo autonómico también ha decretado la cancelación de las clases en Gran Canaria el jueves 11 de junio, coincidiendo con la presencia del pontífice en esa isla dentro de su visita a Canarias.

La decisión se toma tras la petición formal de la Delegación del Gobierno y después del análisis de informes técnicos que avalan la suspensión de las clases durante el viaje del Papa por motivos de seguridad, movilidad y previsión de desplazamientos extraordinarios en las dos jornadas principales de la visita.

Qué días no habrá clase en Canarias

La suspensión lectiva afectará únicamente a las islas en las que estará el papa León XIV. Por tanto, el jueves 11 de junio no habrá actividad escolar en Gran Canaria y, un día después, el viernes 12 de junio, no habrá clases en Tenerife.

El resto de islas no se verá afectado por esta medida, salvo que se produzcan nuevas instrucciones oficiales. La cancelación de la actividad lectiva se aplica en los días y territorios directamente vinculados al recorrido del pontífice por el Archipiélago.

La medida afecta a colegios e institutos y obligará a las familias a reorganizar la jornada. El Gobierno ha adoptado esta decisión en previsión del impacto que tendrá la visita papal en carreteras, transporte público, servicios de emergencia y zonas de concentración de personas.

Por qué se suspenden las clases

La suspensión de clases responde a criterios de seguridad y movilidad. La visita del papa León XIV implicará un amplio despliegue policial, sanitario y logístico en las dos islas capitalinas, con especial incidencia en los entornos donde se celebrarán los actos principales.

En Tenerife, la jornada del viernes 12 de junio estará marcada por los desplazamientos del pontífice en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, así como por la misa prevista en el puerto de la capital tinerfeña. La previsión de miles de asistentes obligará a activar cortes de tráfico, restricciones de circulación y cambios en el transporte público.

La actividad habitual de los centros educativos genera cada día miles de desplazamientos de los alumnos, familias, docentes y personal de servicios. Al suspender las clases, el Ejecutivo busca reducir esa movilidad y facilitar el funcionamiento del dispositivo de seguridad.

El Gobierno recomienda teletrabajar

Los colegios e institutos no serán los únicos que verán modificada su rutina por la presencia del pontífice en el Archipiélago. El Gobierno de Canarias recomienda el teletrabajo al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma siempre que las características del puesto lo permitan.

Función Pública aconseja que los empleados realicen su jornada laboral en remoto el 11 de junio en Las Palmas de Gran Canaria y el 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife. La recomendación busca disminuir los desplazamientos hacia los principales núcleos urbanos afectados por la visita.

Esta recomendación se extiende también a todos los trabajadores que puedan acogerse a la modalidad online.