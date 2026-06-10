Guía de la visita del papa a Santa Cruz de Tenerife: el puerto, última parada de León XIV en España

La misa prevista este viernes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife será el último de los actos oficiales del viaje apostólico de León XIV a España. Todas las imágenes, los recorridos en papamóvil y las intervenciones civiles y religiosas culminarán con una eucaristía frente al pueblo de Santa Cruz de Tenerife.

La ceremonia está planteada como una misa de acción de gracias que pondrá el broche de oro a la intensa agenda del pontífice desde el sábado pasado. Está previsto que unas 32.000 personas sean testigos de un acontecimiento único, no solo porque se trata de la primera visita de un papa a Canarias, sino por todo el significado que hay detrás de esta ceremonia de despedida.

Con el mar de fondo y sobre un recinto diseñado por el arquitecto tinerfeño Fernando Beautell, las dos imágenes más queridas y veneradas por los tinerfeños –el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria– presidirán el altar mayor. Habrá también guiños a la vegetación canaria, que tendrá gran protagonismo en la decoración del espacio. En el recinto portuario se instalarán ocho carpas en las que se custodiarán las hostias, previamente consagradas, que se repartirán entre los fieles que se decidan a comulgar durante la misa. De hecho, entre las cifras que llaman la atención sobre la magnitud de esta ceremonia destacan los 400 copones encargados para que otros tantos ministros extraordinarios repartan la comunión. Son datos que se completan con trescientas estolas, 120 casullas, cien albas y hasta 30 mitras dispuestas para vestir a los distintos representantes eclesiásticos presentes.

Recorrido del papa por Santa Cruz de Tenerife. / LP

Además, y para hacer más amena la espera del público –al que se le ha recomendado que acuda con suficiente tiempo para evitar las aglomeraciones– representantes insignes de la música canaria harán las veces de teloneros al papa. Los Sabandeños y Chago Melián están entre las voces que amenizarán la previa a la liturgia. Completa el cartel el grupo cristiano Guan Magec, liderado por el diácono permanente Alejandro Abrante.

El rey, que volará a Tenerife para despedir al pontífice, asistirá a esta multitudinaria eucaristía y despedirá a León XIV, poco después, en el aeropuerto de Los Rodeos.

HORARIOS

A las 11.30 horas está previsto el traslado de santo padre desde San Cristóbal de La Laguna a Santa Cruz de Tenerife. Tras la llegada al municipio, León XIV realizará un recorrido en papamóvil que discurrirá por las calles del centro de la ciudad. El trayecto finalizará a las 12.15 horas con una misa multitudinaria en la explanada portuaria de Los Llanos

RESTRICCIONES

Al encuentro multitudinario solo se puede acceder previa inscripción. Los pases, que son gratuitos, están vinculados a un código QR con el que se asigna sector y asiento.

CORTES DE CALLES

Entre las 10.00 y las 12.30 horas, las vías afectadas por las restricciones de tráfico serán la avenida Manuel Hermoso Rojas, la calle Alcalde José Emilio García Gómez, la calle Áurea Díaz-Flores Hernández, la avenida La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, la Marina, Plaza de España, avenida Marítima, la gloriera de Hacienda, la avenida Constitución, la vía de Servicio de Los Llanos y la entrada del Muelle. Además, entre las 6.30 y las 17.00 horas habrá prohibición de acceso por la TF-14 a la altura de la glorieta Juan Sebastián Elcano y hasta el entorno del monumento a la Victoria. Las vías afectadas en este tramo horario incluyen la avenida de La Constitución, la avenida Marítima y la avenida Francisco La Roche. Mientras, y en sentido ascendente, de 06.30 a 17.00 horas se cortará el tráfico desde la calle Alcalde José Emilio García Gómez hasta la avenida de la Constitución. Permanecerá abierta, sin embargo, la calle Alcalde José Emilio García Gómez, en sentido descendente hacia la glorieta Juan Sebastián Elcano.

ZONAS DE APARCAMIENTO

Desde las 00.05 horas hasta la finalización del evento, queda prohibido aparcar en las siguientes calles: Áurea Díaz-Flores Hernández, Leoncio Rodríguez, Cervantes, José Rodríguez Ramírez, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza del Cabildo, avenida Marítima y avenida Tres de Mayo en sentido ascendente. También se eliminarán los estacionamientos en: avenida Adán Martín Menis, Ermita de Regla, calle Víctor Zurita Soler, avenida José Martí y en el entorno del Intercambiador de guaguas. No se podrá aparcar en la zona del Marítimo, que estará reservada para vehículos autorizados, personas con movilidad reducida y guaguas. Tampoco se podrá estacionar en el Parking del Palmetum, la explanada de tierra del Recinto Ferial o en la explanada del Intercambiador.

TAXIS

Desde las 00.05 horas hasta la finalización del evento se habilitarán paradas provisionales de taxi en la avenida San Sebastián y en la calle General Gutiérrez, tras el cruce con la calle Doctor Allart.

RESTRICCIONES DE TRANSPORTES

Habrá suspensión de líneas de guagua en horario de mañana (914, 920 y 921), modificaciones y refuerzo especial tanto de guaguas como en el servicio de tranvía, que circulará con vehículos dobles.