Guía de la visita del papa León XIV a La Laguna: un lugar de encuentro

El papa León XIV visitará el viernes el casco histórico de La Laguna para presidir el encuentro con las realidades de integración de los migrantes, tal y como ha venido a definirse el acto que se celebrará, a partir de las 10:10 horas, en la plaza del Cristo. Durante la cita, centrada en la realidad migratoria, la acogida y la integración, el santo padre escuchará testimonios de personas que han encontrado en Canarias un lugar para reconstruir sus vidas, por lo que los protagonistas serán personas migrantes y trabajadores encargados de su acogida e integración en la Isla.

El acto, al que se prevé que asistan 2.500 personas –1.500 estarán sentadas y otras mil permanecerán de pie–, combinará música, experiencias personales y reflexión, convirtiéndose en una muestra de la diversidad del Archipiélago. Tras su visita a Las Raíces, el papa entrará en el casco histórico por el camino de La Rúa y entrará en la plaza del Cristo mientras suena el himno de la visita. A continuación, el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, llevará a cabo la bienvenida y presentará a un grupo de cuatro personas migrantes que compartirán sus historias ante el santo padre y los asistentes.

A continuación, León XIV dirigirá unas palabras a los asistentes y se procederá al canto tradicional peruano por parte de la comunidad migrante de dicho país. Con este acto, León XIV vuelve a hacer hincapié en los valores que han marcado su pontificado: la cercanía a las periferias, la defensa de la dignidad de cada persona y la construcción de puentes entre culturas y pueblos.

Tras la finalización de este encuentro, el santo padre abandonará la plaza del Cristo por la calle Viana y San Agustín hacia el Obispado. Está previsto que en este trayecto pueda entrar en contacto con personas vulnerables y con diversidad funcional, usuarios de centro sociales y residentes en centro de mayores de esta zona del casco histórico. En el Obispado, el papa disfrutará de un breve momento de descanso antes de iniciar su trayecto hacia la última parada del viaje, la misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Guía de la visita del papa León XIV a La Laguna / ED

HORARIOS

Tras permanecer durante media hora en el centro de acogida de Las Raíces, el papa llegará a la plaza del Cristo a las 10:10 horas para dar comienzo al acto que se prolongará hasta las 10:50 horas. Recorrerá las calles de La Laguna durante 20 minutos y tras visitar el Obispado, iniciará el trayecto a Santa Cruz de Tenerife sobre las doce menos 25.

RESTRICCIONES

Con motivo de la presencia del papa en el casco histórico, algunas infraestructuras públicas quedarán cerradas al público durante la mañana del viernes, como las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana de la calle San Agustín, el Mercado Municipal o la Biblioteca Adrián Alemán de Armas. También se verá afectado el centro de salud del entorno del Cristo, aunque estará en funcionamiento.

CORTES DE CALLES

Desde las 06.00 horas y hasta la finalización del acto, queda prohibido la circulación de vehículos en el camino Las Mercedes, Las Peras, calle Concepción Salazar, Tabares de Cala, Nava y Grimón, Anchieta, Juan de Vera, Pintor Cristino de Vera, Cabrera Pinto, Quintín Benito, avenida República de Argentina , calle Adán Canónigo de La Catedral, Camino La Rúa, calle Seña Nicasia, Magistrado Campo Llarena, Quinteras, Plaza del Adelantado, calle Santo Domingo y Padre Herrera.

ZONAS DE APARCAMIENTO

Entre otras vías, queda prohibido el estacionamiento desde las 23.30 horas de hoy y hasta la finalización del acto el viernes por la mañana en el parking anexo al Mercado Municipal, el camino Las Mercedes, Las Peras, la calle Concepción Salazar, el Camino La Rúa, calle Luisa Estany, el estacionamiento del campo de tiro la Gallardina, el Camino El Cañaveral, calle Pintor José Aguiar, Camino Pista Militar de San Roque, Ladera de San Roque, Plaza del Cristo, calle Nava y Grimón, Quintín Benito, Cabrera Pinto, Tabares de Cala, Anchieta, Plaza del Adelantado, Quinteras, Santo Domingo, Lope de Guerra, Padre Herrera o Juan de Vera.

HORARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El servicio de guaguas de Titsa en La Laguna se verá afectado entre las 07.30 y las 12.00 horas y se cerrarán al tráfico las zonas del Ayuntamiento, calle Viana, Obispado, Nava y Grimón y la plaza del Cristo.

RESTRICCIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO

La parada de taxis de la plaza del Adelantado se traslada a la calle Catedral.