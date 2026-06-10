Guía de la visita del papa León XIV al centro de Las Raíces en Tenerife: primera parada y símbolo de acogida

La visita del papa León XIV a Tenerife está cada vez más cerca. Su Santidad llegará este viernes a las 09.10 horas al aeropuerto Tenerife Norte–Los Rodeos e inmediatamente se trasladará a la que será su primera parada en la Isla: el Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia de Las Raíces.

Allí se desarrollará un encuentro entre el papa y las más de 700 personas procedentes de África occidental que ahora viven temporalmente en este recinto. Está previsto que el acto comience a las 09.30 horas y dure menos de media hora, ya que 40 minutos después del inicio el pontífice deberá estar en la plaza del Cristo de La Laguna.

Se trata de una cita breve, pero cargada de simbolismo, que permitirá a León XIV conocer de primera mano la realidad migratoria de la Isla. Eso sí, el acto se desarrollará a puerta cerrada y no estará abierto al público, lo que permitirá que el encuentro sea aun más íntimo.

El centro de Las Raíces, anteriormente cuartel militar, nació en 2021 para hacer frente a la ruta atlántica de la migración –la más mortífera del mundo– ante la llegada masiva de pateras y cayucos.

Desde entonces, el centro se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la crisis migratoria en Canarias. En 2024, el complejo llegó incluso a acoger hasta 2.500 personas. Y si bien sus inicios fueron polémicos, ya que diversas oenegés e incluso los propios migrantes denunciaron condiciones pésimas y carencias en servicios básicos, hoy su modelo de gestión ha mejorado.

En la actualidad, el antiguo cuartel da cobijo a 753 personas. Y como la intención es que ellos sean los protagonistas del acto del papa, dos migrantes podrán trasladar sus mensajes al pontífice. El obispo Eloy Santiago presentará el acto y también intervendrá el director del centro o la ministra de Migraciones para explicar el funcionamiento y la labor del centro. Después, el santo padre pronunciará su discurso y tendrá la oportunidad de visitar las instalaciones y carpas del recinto, concluyendo así su cita.

Guía de la visita del papa León XIV al centro de Las Raíces en Tenerife / ED

HORARIOS

Una vez que el papa León XIV aterrice en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos se trasladará hasta el Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia Las Raíces, su primera parada en la isla. Está previsto que este encuentro comience a las 09.30 horas y dure menos de media hora, pues a las 10.10 horas deberá estar en la plaza del Cristo de La Laguna.

RESTRICCIONES

El acto se realizará a puerta cerrada y no estará abierto al público. Se trata de un encuentro entre el papa y los migrantes del centro, por lo que sin acreditación no se podrá acceder al recinto.

CORTES DE CALLES

El paso de la comitiva, que llegará al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos el viernes a las 09.10 horas y abandonará La Laguna a las 10.50 horas por la Calle Viana hacia el Obispado, producirá cortes y desvíos de tráfico en varias zonas. Durante la primera parada del pontífice en Tenerife, las áreas afectadas serán el camino Barranco El Rodeo con Vereda del Aire y con la Transversal Alfredo Hernández Primera Izquierda, en el camino El Matadero con la TF-24, en el camino del Medio y la TF-265 -San Francisco de Paula- con la TF-24 y en la TF-5 con la salida 8A.

ZONAS DE APARCAMIENTO

Por otro lado, algunas zonas de estacionamiento también quedarán restringidas desde hoy a las 23.30 horas hasta la finalización del acto del viernes. En este sentido, y en lo que se refiere al perímetro del primer acto del papa en la Isla, queda prohibido aparcar en el camino El Matadero y en el camino el Barranco El Rodeo, hasta el camino Vereda del Aire.