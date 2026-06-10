Granadilla sumará 47 casas públicas en una obra de 9,6 millones de euros

Granadilla contará con 47 nuevas viviendas de promoción pública. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife dio este miércoles luz verde a la adjudicación del contrato de ejecución de las obras a la empresa Satocan por un importe total de algo más de 9,6 millones de euros.

El vicepresidente insular, Lope Afonso, señaló que el Cabildo “continúa acelerando los procedimientos para dar una respuesta que ayude a mitigar el problema de acceso a la vivienda de alquiler en la Isla”. Y añadió: "Somos el primer cabildo que ha abordado la promoción directa de viviendas de promoción pública dentro del marco del convenio con el Icavi”.

La institución insular destaca que la promoción de Granadilla se suma a otras adjudicaciones que se han realizado durante el primer trimestre del año, entre las que destaca el proyecto de Santa Cruz de Tenerife-Cuevas Blancas, de 226 viviendas, cuya construcción fue adjudicada el pasado mes de marzo por más de 33,5 millones.

Transporte a la demanda

Otro de los acuerdos destacados de la sesión del Consejo de Gobierno fue la adjudicación del contrato para la implantación del servicio de Transporte a la Demanda (TAD) en cinco zonas de la Isla: Tacoronte-El Sauzal, Santa Úrsula-La Victoria-La Matanza, Los Silos-El Tanque-Garachico, La Guancha-San Juan de la Rambla y Arico-Fasnia-Güímar. Esta iniciativa supone una inversión de más de 2,5 millones de euros y tendrá un plazo de duración de 4 años, incluyendo las prórrogas.

También en materia de transportes, y durante la ronda de preguntas, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, aseguró que se mantendrá la gratuidad del transporte público en Tenerife aunque la institución insular tenga que adelantar los recursos.

Por otra parte, el Área de Empleo, Educación y Juventud destinará 10 millones de euros a una nueva línea de subvenciones dirigida a los 31 ayuntamientos tinerfeños para financiar proyectos que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al fomento del empleo a nivel local.

Zonas verdes de las carreteras

Asimismo, se aprobó el expediente de contratación para la conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes situadas en las carreteras de gestión insular. Esta actuación contará con un presupuesto base de licitación de casi 19 millones de euros y un valor estimado de más de 40 millones de euros.

Cabe destacar que salieron adelante las bases y la convocatoria de subvenciones para la creación, producción y desarrollo de proyectos audiovisuales correspondientes al ejercicio 2026. Esta acción contará con una dotación económica récord de 900.000 euros.