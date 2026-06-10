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El Gobierno de Canarias activa la alerta del PLATECA en Tenerife por la visita del papa León XIV

La Dirección General de Emergencias activa la alerta del PLATECA en Tenerife por la visita del pontífice, prevista para este viernes 12 de junio

El papa León XIV durante la vigilia de oración, en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El papa León XIV durante la vigilia de oración, en el Estadi Olímpic Lluís Companys. / David Zorrakino - Europa Press

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, activará este viernes 12 de junio la situación de alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA) en Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV.

La medida se adopta ante la previsión de una elevada afluencia de personas y las posibles afecciones a la movilidad durante los actos programados en la isla. La activación forma parte del dispositivo preventivo de seguridad y emergencias previsto para garantizar el desarrollo de la jornada.

Aunque la actualización del PLATECA comienza este jueves a las 8:00 horas por los actos en Gran Canaria, en el caso de Tenerife la situación de alerta se aplicará durante el viernes, coincidiendo con la presencia del pontífice en la isla.

Movilidad y concentración de personas, los principales riesgos

La descripción del riesgo fijada por Emergencias se centra en las concentraciones de personas y en las alteraciones de la movilidad que puede provocar la visita papal.

Durante la jornada se prevén desplazamientos extraordinarios hacia los puntos donde se desarrollen los actos principales, además de cortes de tráfico, restricciones de circulación y ajustes en el transporte público y en los accesos a determinadas zonas.

El Gobierno de Canarias considera necesario reforzar la vigilancia y la coordinación operativa para responder con rapidez ante cualquier incidencia que pudiera afectar a la seguridad de las personas o al normal desarrollo de los actos.

Seguimiento permanente de la situación

La alerta del PLATECA permitirá activar los mecanismos previstos en el plan, entre ellos el seguimiento permanente de la situación, la monitorización de posibles incidencias y la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia.

La planificación incluye también la constitución del Comité Asesor, que forma parte de la estructura operativa del plan y puede apoyar la toma de decisiones durante el desarrollo del dispositivo.

Recomendación: evitar otros eventos en el entorno de los actos

El Gobierno de Canarias recomienda evitar la celebración de actividades o eventos coincidentes en el entorno de los actos programados en Tenerife.

La advertencia busca impedir que se generen nuevas aglomeraciones o que se complique aún más la movilidad en las zonas afectadas por la visita papal. También pretende facilitar el trabajo de los servicios de seguridad, emergencias y transporte durante una jornada de alta afluencia.

Qué es el PLATECA

El PLATECA es el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias. Su función es organizar la respuesta ante situaciones de riesgo o emergencia que puedan afectar a la población, los bienes o los servicios esenciales.

La activación en situación de alerta no significa que se haya producido una emergencia, sino que se refuerza la coordinación y la capacidad de respuesta ante una situación que puede generar incidencias.

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Las autoridades insisten en la importancia de planificar los desplazamientos con antelación, consultar la información oficial y seguir las indicaciones del personal del dispositivo.

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