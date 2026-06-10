Fred. Olsen Express cambia el acceso al puerto de Santa Cruz por la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Tenerife sigue provocando ajustes en la movilidad de Santa Cruz. Fred. Olsen Express ha informado a sus pasajeros de que el próximo viernes, 12 de junio, el acceso al puerto de la capital tinerfeña se realizará a través del Muelle Norte, coincidiendo con el amplio dispositivo de seguridad y organización previsto para la jornada papal.

La compañía recomienda a quienes tengan previsto viajar ese día consultar los canales oficiales para conocer posibles incidencias de tráfico y acudir al puerto con suficiente antelación para evitar contratiempos en el embarque.

No obstante, la naviera ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los viajeros al confirmar que sus buques mantendrán sus horarios y operativa habitual durante la jornada.

Restricciones en el puerto hasta las 17:00 horas

El puerto de Santa Cruz de Tenerife activará diferentes restricciones de tráfico marítimo y movilidad peatonal desde la medianoche hasta las 17:00 horas del viernes 12 de junio, con motivo de la misa del papa León XIV en el recinto portuario, la última de su viaje a España.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de la provincia, el evento contará con un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para garantizar el correcto desarrollo de la jornada y la seguridad de todos los asistentes.

Entre las medidas previstas, se cortará el tráfico marítimo en la Dársena de Los Llanos entre las 07:00 y las 15:00 horas. Además, el acceso sur al puerto, el que se realiza por la zona del Auditorio, permanecerá cerrado desde la medianoche hasta las 17:00 horas.

La vía de servicio del puerto también estará cerrada a vehículos y peatones entre el Auditorio y el barranco de Santos durante ese mismo tramo horario.

Estas restricciones forman parte de la planificación diseñada para compatibilizar el funcionamiento del puerto con uno de los acontecimientos más importantes que vivirá Canarias este año. Miles de personas están llamadas a participar en los actos de despedida de León XIV en Santa Cruz de Tenerife, una cita que situará a la isla en el foco internacional.