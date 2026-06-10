Cómo conseguir la entrada para la misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife

Las personas inscritas para asistir a la eucaristía del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife deben estar pendientes del teléfono y del correo electrónico. La organización de la visita papal ya ha comenzado a asignar las 32.000 localidades disponibles para la misa que el pontífice presidirá el próximo viernes 12 de junio en la dársena del puerto capitalino.

El plazo de inscripción para participar en los dos grandes actos que presidirá el papa en Tenerife —la misa en el puerto de Santa Cruz y el encuentro previsto en la plaza del Cristo de La Laguna— quedó cerrado inicialmente este domingo. Desde este lunes 8 de junio se realiza el envío progresivo de las entradas digitales con código QR, indispensables para acceder a los recintos habilitados durante la visita.

Los pases serán gratuitos y estarán vinculados a un código QR. Cada entrada incluirá información detallada sobre el sector, el acceso y la localidad asignada, datos que serán necesarios para ordenar la llegada de los asistentes y evitar desplazamientos innecesarios dentro del recinto.

Qué necesitas para entrar al recinto de la misa

Desde la organización se recuerda que todas las personas deberán llevar su entrada con código QR y su DNI o documento identificativo. Esta documentación podrá ser requerida en los controles de acceso antes de entrar al recinto portuario.

El código QR será imprescindible para acceder a la misa. Por ello, se recomienda revisar la bandeja de entrada del correo utilizado en la inscripción, comprobar también las carpetas de correo no deseado o promociones y tener la entrada descargada en el teléfono móvil antes de salir de casa.

También es aconsejable llevar una copia impresa del pase, especialmente para evitar problemas si el móvil se queda sin batería o si hay dificultades de conexión en la zona del puerto.

La inscripción no garantiza estar más cerca del altar

Uno de los mensajes que la organización quiere trasladar con claridad es que haberse inscrito antes no implica necesariamente disponer de una localidad más próxima al presbiterio.

La ubicación de los asistentes se está realizando en función de criterios organizativos, de seguridad, de grupos y de accesibilidad. El recinto se dividirá en cuatro grandes sectores, identificados como A, B, C y D, y cada entrada indicará el punto exacto al que deberá dirigirse cada peregrino.

Además, esos sectores estarán organizados en dieciséis subsectores, donde habrá equipos de voluntarios para orientar a los asistentes y ayudarles a encontrar su localidad.

Tres controles de acceso en el entorno del puerto

El recinto de la misa abrirá sus puertas a las 8.00 horas del viernes 12 de junio. Los accesos se cerrarán a las 11.00 horas, una hora antes de la llegada prevista del papa León XIV al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La organización recomienda acudir con tiempo suficiente, ya que todos los asistentes deberán pasar por controles de seguridad antes de entrar. La previsión de una asistencia multitudinaria hace aconsejable no esperar a última hora para desplazarse hasta el recinto.

La entrada al puerto se realizará a través de tres controles principales, ubicados junto al Auditorio de Tenerife, la Presidencia del Gobierno de Canarias y la Delegación de Hacienda. Estos accesos estarán gestionados en su mayoría por la Policía Nacional, dentro del dispositivo de seguridad previsto para la jornada.

Una vez superado ese primer control, los asistentes accederán al sector indicado en su entrada.

Voluntarios para orientar a los peregrinos

Además de la información incluida en las entradas, la organización desplegará una amplia red de voluntarios. Está previsto que haya alrededor de una veintena en cada uno de los dieciséis subsectores, con la función de orientar a los peregrinos y ayudarles a encontrar su localidad.

También habrá voluntarios en los puntos de llegada del transporte público desde primera hora de la mañana. Su labor será acompañar y guiar a quienes acudan al puerto, especialmente a personas mayores, grupos numerosos o asistentes que no conozcan bien la zona.

La organización insiste en que se sigan las indicaciones del personal del dispositivo, tanto en los accesos como dentro del recinto. El sistema de sectores, subsectores y voluntariado busca facilitar una entrada ordenada y reducir aglomeraciones.

El Ejército coloca las sillas para la misa del papa León XIV en el puerto de Santa Cruz de Tenerife / Arturo Jiménez

Atención especial a personas con movilidad reducida

La organización prestará especial atención a las personas con movilidad reducida. Se habilitará transporte adaptado para facilitar los desplazamientos dentro del entorno del recinto.

Este sistema permitirá trasladar a pequeños grupos en vehículos especiales desde las zonas de entrada hasta los espacios reservados para seguir la celebración. La medida busca garantizar que las personas con dificultades de movilidad puedan acceder al acto con mayor seguridad y comodidad.

También se contemplan soluciones específicas para quienes lleguen desde otras islas y lo hagan con poco margen de tiempo antes de la celebración.

La misa será el acto central en Santa Cruz de Tenerife

La eucaristía en el puerto de Santa Cruz será uno de los momentos principales de la visita del papa León XIV a Tenerife. El pontífice llegará a la isla el viernes 12 de junio y, antes de desplazarse a la capital, tiene previsto participar en otros actos en La Laguna.

El programa oficial de la visita incluye un encuentro en el centro de acogida de Las Raíces, un acto en la plaza del Cristo de La Laguna y la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, prevista como el gran acto religioso de la jornada en la isla.