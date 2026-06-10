Lo que debes saber si vas a moverte el viernes 12 de junio en guagua, tranvía o taxi por Santa Cruz durante la visita del papa León XIV a Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y en coordinación con la Policía Local, reorganizará el transporte público urbano con motivo de la visita del papa León XIV a la capital tinerfeña, prevista para este viernes 12 de junio.

El dispositivo afectará al servicio de TITSA, al tranvía y a los taxis, y contempla un refuerzo de frecuencias en las horas de mayor afluencia, la puesta en marcha de guaguas lanzadera para compensar suspensiones de líneas y la habilitación de un carril exclusivo para estos vehículos en la avenida Tres de Mayo y en la calle Fomento.

La visita del pontífice obligará a modificar la movilidad en distintos puntos de Santa Cruz, especialmente en el centro, el entorno del puerto, el Intercambiador y las vías de acceso a la capital. Por este motivo, se recomienda a la ciudadanía que utilice el transporte público si tiene que realizar algún desplazamiento.

Carril exclusivo para guaguas en Tres de Mayo y Fomento

Una de las principales medidas será la habilitación de un carril reservado para guaguas en la avenida Tres de Mayo y en la calle Fomento, en el entorno del Intercambiador. El objetivo es facilitar la circulación de los vehículos de transporte público en una jornada en la que se esperan cortes, desvíos y restricciones de tráfico en distintos puntos de la ciudad.

Esta medida busca evitar que las guaguas queden atrapadas en las retenciones que puedan producirse por el dispositivo de seguridad y por la llegada de miles de personas a Santa Cruz. El Ayuntamiento recomienda priorizar el transporte público y evitar el uso del coche privado, especialmente en los desplazamientos hacia el centro y el recinto portuario.

Líneas suspendidas por el cierre de Francisco La Roche y cambios en las líneas de Anaga

Los cortes de tráfico en la zona próxima al puerto, especialmente por el cierre de la avenida Francisco La Roche, obligarán a suspender temporalmente las líneas 914, 920 y 921 entre las 06.00 y las 17.00 horas del viernes 12 de junio.

A esta medida se sumará la modificación del recorrido de las líneas de Anaga 916, 917, 945, 946 y 947, además de la línea 910. Todas ellas tendrán su inicio y final en la parada de Muelle Norte durante el dispositivo especial.

La conexión con el Intercambiador de Santa Cruz se realizará mediante una línea lanzadera habilitada en la parada de Muelle Norte. Este servicio tendrá una frecuencia estimada de 10 a 15 minutos y realizará la ruta por la Rambla de Santa Cruz.

La lanzadera permitirá mantener la conexión entre el entorno del puerto y el Intercambiador mientras permanezcan activas las restricciones en las vías próximas al recinto portuario.

Guaguas que modificarán su recorrido entre las 09:00 y las 12:30 horas

El recorrido del papa León XIV por Santa Cruz provocará también modificaciones en numerosas líneas urbanas entre las 09.00 y las 12.30 horas.

Las líneas afectadas por estos cambios serán la 901, 902, 904, 905, 906, 908, 909, 912, 919, 934, 935, 936, 937, 940 y 941.

Paradas anuladas en el puerto, Salud-La Salle y Centro-Ifara

La reordenación del servicio contempla también la anulación temporal de paradas tanto en las proximidades del puerto como en los distritos Salud-La Salle y Centro-Ifara.

En el entorno portuario, quedarán anuladas las paradas de la avenida Francisco La Roche, entre el monumento a la Victoria y el Intercambiador, desde las 06.30 hasta las 17.00 horas. Esta medida afectará a las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947.

Entre las 10.00 y las 12.30 horas tampoco estarán habilitadas las paradas de la avenida San Sebastián y la calle José Hernández Afonso correspondientes a las líneas 014, 026, 228, 232, 902, 908, 909, 919, 934, 935, 936 y 937.

Lo mismo ocurrirá con las paradas situadas en las avenidas La Salle y Méndez Núñez, que quedarán fuera de servicio para las líneas 902, 905, 912 y 935 durante la franja afectada por el paso de la comitiva.

Interrupción por el cierre de la TF-5

Por otro lado, las guaguas que deban acceder a la TF-5 para incorporarse posteriormente a la TF-1 en dirección sur verán interrumpido su servicio entre las 13.00 y las 14.00 horas, debido al cierre previsto de la autopista del norte. El cierre de la autopista afectará a quienes salgan desde Santa Cruz hacia el sur de la isla, por lo que se recomienda planificar los trayectos con margen y consultar los avisos actualizados del servicio.

Cambios en la Línea 1 del tranvía

La Línea 1 del tranvía también se verá afectada por la visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife. Desde las 06.00 horas, coincidiendo con el inicio del servicio, la circulación quedará limitada al tramo comprendido entre las paradas de Trinidad y Guimerá.

A partir de las 10.30 horas, el recorrido se reducirá de nuevo y el servicio finalizará en la parada de La Paz.

La frecuencia del servicio será de 15 minutos entre las 06.00 y las 07.00 horas. A partir de las 07.00 horas y hasta las 22.00 horas, el intervalo de paso se reducirá a 10 minutos.

La recuperación del servicio se realizará de forma progresiva, por lo que se recomienda consultar los avisos de MetroTenerife antes de iniciar el trayecto y planificar los desplazamientos con más margen del habitual, especialmente si se viaja desde La Laguna o desde paradas próximas al centro de la capital.

Paradas provisionales de taxi durante los actos

El dispositivo de movilidad también afectará al servicio de taxis en Santa Cruz de Tenerife. Durante la celebración de los actos, se habilitarán paradas provisionales desde las 00.05 horas del viernes 12 de junio y hasta la finalización del evento.

Una de estas paradas temporales estará situada en la avenida San Sebastián, en los estacionamientos en línea del margen derecho. También se dispondrá de otra parada provisional en la calle General Gutiérrez, después del cruce con la calle Doctor Allart.

Quedarán suspendidas desde las 00.05 horas y hasta la finalización de los actos las paradas de taxi situadas en las calles El Pilar y Doctor Antonio Perera Reyes, así como las de la plaza del Cabildo y la avenida de la Constitución.