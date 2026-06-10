Cortes y desvíos de tráfico en Tenerife por la visita del papa León XIV: el Cabildo activa su dispositivo para organizar la jornada

El Cabildo de Tenerife desplegará un dispositivo especial del área de Carreteras para colaborar en la gestión del tráfico durante la visita del papa León XIV a la isla. El operativo se desarrollará en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT) y con el resto de organismos implicados en la organización del evento.

La medida se enmarca en el amplio dispositivo de movilidad, seguridad y emergencias previsto para una jornada en la que se espera una elevada afluencia de personas, especialmente en los accesos al área metropolitana.

El dispositivo contará con casi 40 profesionales y 20 vehículos del área de Carreteras, que participarán en la ejecución de cortes, desvíos y retenes de tráfico en distintos puntos de la red viaria insular.

Cortes, desvíos y restricciones en la red viaria insular

Los trabajos se concentrarán especialmente en los accesos al área metropolitana, donde se prevé una mayor presión circulatoria durante la jornada. El Cabildo colaborará en las restricciones previstas en vías como la TF-5, la TF-4, la TF-13 y la TF-2.

Entre las medidas más destacadas figura el cierre de la TF-4 al tráfico privado desde las 03:00 horas. A partir de ese momento, solo se permitirá el acceso al transporte público discrecional, según la planificación prevista.

También se llevarán a cabo cortes dinámicos en la TF-5 y restricciones puntuales en otros puntos de la red viaria, en función del avance de la comitiva papal y de las necesidades de seguridad en cada momento.

Seguridad y movilidad

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha señalado que el objetivo del operativo es garantizar la seguridad de las personas asistentes y reducir, en la medida de lo posible, las afecciones a la movilidad.

Arteaga ha defendido que la planificación debe ser "coordinada y flexible" para poder recuperar la normalidad con la mayor rapidez posible una vez concluyan las restricciones o se desplacen los flujos principales de personas y vehículos.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Cabildo recomienda a la ciudadanía informarse previamente sobre las restricciones previstas antes de iniciar cualquier desplazamiento y utilizar preferentemente el transporte público durante la jornada.

Las autoridades piden seguir en todo momento las indicaciones de los agentes, del personal de Carreteras y de los servicios de emergencia.