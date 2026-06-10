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Claves de la romería de La Orotava: conoce toda la información para que no te pierdas nada de esta fiesta villera

El municipio celebra este domingo la romería en honor a San Isidro y Santa María de la Cabeza

Romería de La Orotava, en una edición anterior.

Romería de La Orotava, en una edición anterior.

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Y. R.

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Santa Cruz de Tenerife

La Orotava celebra este domingo, 14 de junio, su romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, una de las más multitudinarias de la isla. Una jornada en la que cientos de romeros acuden a la Villa para disfrutar de las tradiciones, la gastronomía local y la música isleña en compañía de familiares y amigos.

Como en cada evento tradicional de este tipo, la recomendación es acudir ataviados con la vestimenta tradicional. Y, en el caso de los desplazamientos, hacerlo en transporte público.

Precisamente, para facilitar los traslados, Titsa reforzará el servicio de guaguas.

Horario

La romería tendrá lugar este domingo, a partir de las 13:30 horas. Finalizada la romería, será el traslado procesional de los santos patronos hasta la parroquia de San Isidro Labrador, en El Calvario.

Pero previo a la romería, y una vez concluida la eucaristía, los santos patronos procesionarán hasta la Casa de los Balcones, donde recibirán el homenaje de la romería.

Romería de La Orotava

Romería de La Orotava, en una edición anterior. / .

Más guaguas para la romería

En concreto, los cambios en las guaguas para asistir a la romería son los siguientes:

  • Aumento de frecuencias de la línea 101, que conecta La Laguna con La Orotava.
  • La línea 351, que une Puerto de la Cruz, el Jardín Botánico y la estación de La Orotava, contará con servicios extraordinarios en ambos sentidos.
  • La línea 353, que realiza el recorrido circular entre Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava, tendrá refuerzos desde el enlace de Los Realejos.

Historia de la romería

El culto a San Isidro se remonta al siglo XVII, pero fue en el XIX cuando La Orotava tuvo su primera romería en su honor.

Fue en 1936 cuando la romería cambió de estructura, adaptando un formato más moderno y popular. El Liceo de Taoro, con César Hernández Martínez a la cabeza -quien ha sido recientemente homenajeado a título póstumo-, tomó las riendas en la organización e incluyó al desfile desde San Francisco hasta el Calvario, carretas engalanadas, ganado, agrupaciones folclóricas, y se sumó mayor número de romeros en la participación.

Precisamente, este es el formato que ha llegado a la actualidad, celebrándose cada año en el mes de junio -con excepciones por la pandemia- y que congrega a cientos de seguidores, convirtiéndose en una de las más populares del archipiélago.

Subida de los santos

Otro acto destacado en el municipio, y que cada vez logra más adeptos, es la subida de los santos, que justo se celebra la noche anterior a la romería.

Noticias relacionadas y más

Durante la víspera del día grande, cientos de villeros acompañan a los santos patronos desde el Santuario del Calvario hasta la Parroquia de Nuestra Señora de La Concepción. El traslado concluye con una exhibición pirotécnica.

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