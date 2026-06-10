De Christian Gálvez a Vino; de David Bustamante a Alejandro Abrante o Chago Melián en la 'matiné' papal en el puerto de Tenerife

La visita del papa León XIV a Tenerife se limitará a apenas seis horas, pero la intensidad de la jornada obligará a aprovechar cada minuto de un día que ya forma parte de la historia de Canarias. Mientras miles de peregrinos comiencen a ocupar sus localidades en la explanada del puerto de Santa Cruz, el Pontífice estará visitando el centro de acogida de migrantes de Las Raíces. La primera gran cita emocional llegará a las diez de la mañana en la plaza del Cristo de La Laguna, con el encuentro con migrantes, agentes del tercer sector y organizaciones sociales. Apenas una hora después, el puerto de Santa Cruz comenzará a vivir una particular vigilia a la canaria que servirá de antesala a la llegada del Santo Padre.

Una vigilia con acento canario

La organización ha querido que no exista un solo minuto de espera vacía. Si el Santiago Bernabéu vivió una celebración multitudinaria con Christian Gálvez y Patricia Pardo como maestros de ceremonias, Tenerife tendrá su propia versión con identidad canaria. El encargado de conducir los momentos previos será Vino Romero, trabajador de Cáritas Diocesana de Tenerife y servidor de la Diócesis Nivariense, que asumirá la responsabilidad de mantener la alegría, ofrecer indicaciones y acompañar con un micrófono la llegada de León XIV al recinto portuario.

Para Romero, además, la experiencia tiene un profundo significado personal. De niño y de joven vivió en Venezuela las dos visitas de san Juan Pablo II, pero nunca pensó que décadas después estaría tan cerca de otro sucesor de Pedro y formando parte de un momento histórico en Tenerife. La llamada de Juan Antonio Guedes para asumir esta misión fue recibida con emoción y con el compromiso de quien entiende que el carisma también necesita preparación y disciplina. «Es un regalo de Dios», resume.

El puerto también tendrá un marcado sello canario. Si en Madrid estuvieron presentes la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli, en Tenerife lo harán la Virgen de Candelaria, patrona general de Canarias, y el Cristo de La Laguna, que presidirá el espacio celebrativo desde primera hora de la mañana. La música será una de las grandes protagonistas de la espera.

El grupo cristiano Guan Magec, liderado por el diácono permanente y cantautor Alejandro Abrante. / El Día

El primer grupo en subir al escenario será Guan Magec, liderado por el diácono permanente y cantautor Alejandro Abrante. Nacido en Santa Cruz de Tenerife y criado en una familia profundamente vinculada al folclore, aprendió desde pequeño el lenguaje del timple, las isas, las folías y las malagueñas. Después llegaron la guitarra, los coros, las murgas infantiles y una trayectoria como cantautor que comenzó hace aproximadamente veinticinco años en los bares de La Laguna, siendo telonero de referentes como Rogelio Botanz y Andrés Molina.

Música, fe y tradición antes de la eucaristía

Su camino musical siempre estuvo unido a la fe. Durante la pandemia de 2020 nació One Más X, un proyecto que comenzó llevando oración a través de la música a través de las redes sociales y que terminó convirtiéndose en una banda de música católica reconocida en 2024 por la Conferencia Episcopal Española con el premio SPERA al grupo revelación. Ahora, Abrante actuará ante el Papa acompañado por su propia hija, que tocará la percusión, en una imagen que resume la unión entre familia, fe y música.

La alfombra musical previa a la llegada de León XIV se completará con Los Sabandeños y uno de los momentos más esperados de la mañana: la interpretación del «Ave María» a la Virgen de Candelaria por parte de Chago Melián. Detrás de esta particular «matiné papal» también se encuentra la mano de Juan Luis Calero, conocido humorista del Carnaval que, junto a Juan Antonio Guedes, ha participado en la preparación de una cita en la que reconoce su faceta más íntima: «Aunque vengo de un mundo pagano, soy creyente».

El apartado más solemne de la eucaristía contará con la Coral Novae Vocal Ensemble, integrantes de la Coral del Casino de Tenerife y el Orfeón La Paz de La Laguna, con obras del compositor Julio Navarro Grau. Al órgano estará Juan Luis Bardón y la Banda de la Federación Insular de Bandas de Tenerife, dirigida por Mauro Fariña, pondrá la solemnidad final a una celebración que, incluso antes de la llegada del Papa, habrá convertido el puerto de Santa Cruz en un gran escenario de fe, música y profundo ADN canario.