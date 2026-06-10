La seguridad del Vaticano supervisa los detalles finales para la llegada del papa León XIV a Tenerife

Como quienes se conocen de toda la vida, Manuel Asensio, director de seguridad de la visita del papa León XIV a Tenerife, y Fran Vera, ingeniero encargado del montaje de los espacios celebrativos tanto en la plaza del Cristo, en La Laguna, como en el puerto de Santa Cruz, acompañan a los dos miembros del equipo de seguridad del Vaticano que se han trasladado como avanzadilla de la comitiva que llegará a la isla el viernes 12 de junio para velar por que todo esté como “Dios manda”.

Cinco de la tarde. Explanada de la Dársena de Los Llanos. Manuel Asensio bromea como si Simón, miembro de la seguridad vaticana, y René, de la Gendarmería Suiza, fueran integrantes de su propio equipo. O a la inversa. Tono distendido, pero instrucciones taxativas.

—“Mejor cuatro ochenta que cinco veinte”, le reitera Simón mientras pasea por la serpentina habilitada entre las 32.000 localidades instaladas en la explanada portuaria.

—“Cinco metros, cinco metros”, vuelve a repetir en referencia al ancho que tendrá el casi kilómetro que recorrerá el papa León XIV cuando llegue a las 12.10 horas al puerto.

La conexión entre Tenerife y el Vaticano

Enfundados en riguroso traje negro y corbata, acompaña el recorrido Michel Roma. Romano de apellido y de ciudad natal, es un diácono permanente de la Diócesis de Tenerife que se afincó en la Isla hace ya ocho años junto a su esposa y sus dos hijos. Trabaja en Cáritas dentro del programa Barrios por el Empleo, buscando oportunidades laborales que faciliten la inserción social, y combina esta tarea con su servicio pastoral en las parroquias de Nuestra Señora del Camino, en Ofra, y San Agustín, frente a la Comandancia de la Guardia Civil. Además, es uno de los capellanes de la prisión Tenerife II.

Aprovechando que maneja a la perfección el italiano, el obispo de Tenerife lo incorporó como traductor de la organización local cuando semanas atrás visitó la Isla el maestro de ceremonias del Vaticano, monseñor Diego Ravelli. Ya “metidos en gastos”, cada vez que llega alguien del Vaticano, allí está Michel Roma con su alzacuello, que lo hace perfectamente identificable, y su eterna sonrisa y bonhomía.

“Todo cinco metros”, reitera la avanzadilla vaticana mientras continúa el recorrido.

Inspección del recinto para la misa del papa León XIV en Tenerife / María Pisaca

Manuel Asensio, junto a Fran Vera, conduce a la comitiva hasta la parte trasera del altar del papa, diseñado por el arquitecto lagunero Alejandro Beautell, con la satisfacción y el orgullo de la tarea bien hecha.

En una de las cuatro sacristías habilitadas en la zona más próxima al mar, ajena al público, Francisco Hernández, delegado de Liturgia en la Diócesis de Tenerife, pone todo a punto. En una de ellas, un equipo de feligreses se afana para que todas las casullas y estolas estén preparadas para los concelebrantes. Antes advierte: “Foto no”, con el celo de quien quiere mantener como un secreto de confesión cada detalle.

Un altar frente al mar para la última eucaristía

Tras superar los quince escalones que separan el piso de la dársena del presbiterio habilitado en el puerto, impresiona la imagen que tendrá el Santo Padre y el privilegio de quienes acceden al lugar cuarenta y ocho horas antes.

Allí, el carpintero realejero José Antonio Hernández González y su equipo, de Carpintería Linares de La Cruz Santa, ya han instalado el mobiliario desde el que el papa presidirá la última eucaristía del viaje a España que comenzó el pasado 6 de junio, incluyendo tanto el ambón de la Palabra como la mesa del altar diseñada por Beautell y desarrollada por el ebanista del norte de Tenerife.

Desde el altar, Simón “pontifica”:

—“No se puede fallar en el último punto de España”.

Como si de una jaculatoria se tratara, Manuel Asensio repite convencido:

—“No vamos a fallar en el último punto de la visita de Su Santidad a España”.

Complicidad en las horas previas a la visita papal

Entre Asensio y Simón se respira complicidad. Comparten bromas propias de quienes llevan mucho tiempo trabajando juntos. Simón “confiesa” que ya estuvo en Tenerife en el año 2012 durante tres días. Ni entonces existía la visita del papa León XIV ni fue una cuestión de trabajo, sino un viaje al sur de la isla junto a su mujer.

Asensio hace gala de su humor y empatía con el italiano:

—“Ni Tenerife ni Gran Canaria, tienes que venirte a La Palma”, dice con orgullo de su isla natal.

No baja la guardia Simón, que pide que el pasillo de la derecha, con el mar a la espalda, esté acotado por vallas. Asensio le responde:

—“Pedid y se os dará”.

Y, de nuevo, le reitera que se ha trabajado para que todo esté a punto.

En las últimas horas antes de la llegada del pontífice continúan los trabajos con la instalación de techos para dar sombra al coro y el repaso de los últimos detalles. No hay nervios, pero sí el ambiente de que algo muy grande va a ocurrir este viernes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La ciudad se prepara para un momento histórico: recibir, por primera vez, a un papa en Canarias.