Arcos de seguridad y escáneres en La Laguna por la visita del papa León XIV: dónde estarán y desde cuándo

La Laguna instalará arcos de seguridad y escáneres con motivo de la visita del papa León XIV a Tenerife este viernes 12 de junio. Los dispositivo de control de acceso se colocarán en dos puntos del casco histórico: la calle Nava y Grimón, a la altura del número 74, y la plaza del Cristo, a la altura del número 14.

La instalación está prevista para este jueves 11 de junio y obligará a cerrar temporalmente la calle Nava y Grimón, a la altura de la calle Padre Anchieta, a partir de las 12.00 horas. El corte de la vía permitirá el montaje de los dispositivos de seguridad, arcos y escáneres, pero también de carpas, mesas y sillas.

Según la planificación del dispositivo, los controles quedarán desmontados a partir de las 11.30 horas del viernes 12 de junio, una vez finalizada la parte central del acto en la plaza del Cristo y el paso del papa por el entorno del casco histórico.

El acto del papa en la plaza del Cristo

El papa León XIV visitará este viernes el casco histórico de La Laguna para presidir el encuentro con las realidades de integración de las personas migrantes. El acto se celebrará a partir de las 10.10 horas en la plaza del Cristo, después de la visita del pontífice al centro de acogida de Las Raíces.

Durante el encuentro, León XIV escuchará testimonios de personas que han llegado a Canarias en busca de un futuro mejor, así como de los trabajadores que se encargan de asistir a los migrantes.

Está previsto que asistan unas 2.500 personas. De ellas, aproximadamente 1.500 estarán sentadas y otras 1.000 permanecerán de pie. La organización ha diseñado un acto que combinará música, experiencias personales y reflexión, con el objetivo de mostrar la diversidad social y cultural del Archipiélago.

Cómo será la llegada del papa a La Laguna

Tras permanecer aproximadamente media hora en el centro de acogida de Las Raíces, el papa León XIV accederá al casco histórico por el Camino de La Rúa. Desde ahí entrará en la plaza del Cristo mientras suena el himno oficial de la visita.

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, dará la bienvenida al pontífice y presentará a un grupo de cuatro personas migrantes que compartirán sus historias ante el papa y los asistentes. A continuación, León XIV dirigirá unas palabras al público.

El acto incluirá también un canto tradicional peruano interpretado por la comunidad migrante de ese país.

Recorrido por La Laguna: de la plaza del Cristo al Obispado

Tras la finalización del encuentro, prevista en torno a las 10.50 horas, el papa abandonará la plaza del Cristo por la calle Viana y continuará por San Agustín hacia el Obispado.

En este trayecto, el pontífice podrá saludar a personas vulnerables y con diversidad funcional, usuarios de centros sociales y residentes de centros de mayores situados en esta zona del casco histórico. Será uno de los momentos más cercanos de su visita a La Laguna.

En el Obispado, León XIV tendrá un breve momento de descanso antes de iniciar el desplazamiento hacia Santa Cruz de Tenerife. La salida hacia la capital está prevista sobre las 11.35 horas, donde presidirá la misa en el puerto capitalino.

Cortes de tráfico por la visita del papa a La Laguna

La instalación de los controles de seguridad se suma a un amplio dispositivo de movilidad en La Laguna. Desde las 06.00 horas del viernes 12 de junio y hasta la finalización del acto, quedará prohibida la circulación de vehículos en numerosas calles del casco histórico y en vías de acceso.

Entre las calles afectadas figuran el Camino Las Mercedes, Las Peras, Concepción Salazar, Tabares de Cala, Nava y Grimón, Anchieta, Juan de Vera, Pintor Cristino de Vera, Cabrera Pinto, Quintín Benito, avenida República Argentina, Adán Canónigo de La Catedral, Camino La Rúa, Seña Nicasia, Magistrado Campo Llarena, Quinteras, plaza del Adelantado, Santo Domingo y Padre Herrera.

Zonas sin aparcamiento desde la noche anterior

Las restricciones de estacionamiento comenzarán antes de los cortes de tráfico. Desde las 23.30 horas del miércoles y hasta la finalización del acto del viernes por la mañana quedará prohibido aparcar en varias vías y espacios públicos del entorno del recorrido y del área de seguridad.

Entre las zonas afectadas se encuentran el parking anexo al Mercado Municipal, el Camino Las Mercedes, Las Peras, Concepción Salazar, Camino La Rúa, Luisa Estany, el estacionamiento del campo de tiro La Gallardina, el Camino El Cañaveral, Pintor José Aguiar, Camino Pista Militar de San Roque, Ladera de San Roque, la plaza del Cristo, Nava y Grimón, Quintín Benito, Cabrera Pinto, Tabares de Cala, Anchieta, plaza del Adelantado, Quinteras, Santo Domingo, Lope de Guerra, Padre Herrera y Juan de Vera.

Servicios públicos y transporte durante la visita

Con motivo de la presencia del papa en el casco histórico, algunas infraestructuras públicas permanecerán cerradas al público durante la mañana del viernes. Es el caso de las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana de la calle San Agustín, el Mercado Municipal y la Biblioteca Adrián Alemán de Armas.

También se verá afectado el centro de salud del entorno del Cristo, aunque continuará en funcionamiento. La recomendación para los usuarios es consultar con antelación cualquier gestión o desplazamiento previsto en esa zona durante la mañana.

El servicio de guaguas de TITSA en La Laguna sufrirá afecciones entre las 07.30 y las 12.00 horas, coincidiendo con los cortes en el entorno del Ayuntamiento, la calle Viana, el Obispado, Nava y Grimón y la plaza del Cristo.

La parada de taxis de la plaza del Adelantado se trasladará de forma temporal a la calle Catedral durante el horario de los cortes.