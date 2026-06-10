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La Aemet prevé temperaturas en ascenso y viento moderado este jueves en Tenerife

Los termómetros oscilarán entre los 20 y 26 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 11 de junio, en Tenerife, una jornada con temperaturas en ascenso y viento moderado.

En concreto, la predicción indica que en el norte de la isla, por debajo de unos 700 a 900 metros, habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el nordeste a primeras y últimas horas y del poco nuboso en horas centrales.

En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, salvo intervalos matinales en el suroeste.

Aunque las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, sí que se espera un ligero ascenso en las máximas, que podrá ser moderado en medianías y zonas altas. De esta manera, se espera los termómetros oscilen entre los 20 y 26 grados.

En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el oeste. En medianías y zonas altas, tenderá a flojo en la segunda mitad del día.

En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte a partir de la tarde.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y litorales y medianías del norte de las islas de mayor relieve, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la madrugada y a primeras horas, amainando a lo largo del día.

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